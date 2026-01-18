Vânătorul de mine M 270, în misiune

177433 – 18012026 – Vânătorul de mine M 270 „Sublocotenent Ion Ghiculescu” participă, în perioada 6-18 ianuarie, la cea de-a opta activare a Grupului operativ pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră.

Sâmbătă, 17 ianuarie, cele patru nave din compunerea grupării au acostat în portul militar Constanța, pentru refacerea capacității de luptă și pentru analizarea activităților executate în ultimele zile pe mare, în cadrul unei ședințe de lucru desfășurate la sediul Comandamentului Flotei „Viceamiral Vasile Urseanu”, în prezența comandantului structurii, contraamiralul Cornel-Eugen Cojocaru.

Pe durata misiunii, alături de cele trei nave partenere din Bulgaria și Turcia, nava comandant TCG Ütğm Arif Ekmekçi (A 575), vânătorul de mine TCG Ayvalık (M 267) și dragorul maritim BGS Priboy (M 63), vânătorul de mine românesc M 270 a executat activități de cercetare contra minelor, de supraveghere a spațiului maritim, precum și de instruire în comun, contribuind la asigurarea libertății de navigație în bazinul Mării Negre.

Vânătorul de mine M 270 „Sublocotenent Ion Ghiculescu” are un echipaj format din 43 de militari și este comandat de căpitan-comandorul Denis Giubernea.