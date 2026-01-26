Vin din nou americanii. De data aceasta cu tancuri Abrahms

177498 – 26012026 – Generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, a explicat pentru TVR că NATO va continua să contribuie cu forțe pentru apărarea României. Totodată, Statele Unite vor îmbunătăți calitatea și letalitatea forțelor dislocate în țara noastră.

“Chiar am discutat cu Comandantul Suprem Aliat pe timpul vizitei sale în România, cu generalul Grynkewich, alianța își va menține angajamentul privind contribuția cu forțe la apărarea țării în conformitate cu planurile regionale. (…) Sunt convins că sunteți interesați în special de poziția Statelor Unite. Statele Unite a convenit să își mențină același nivel de contribuție cu forțe, ba mai mult să îmbunătățim calitatea și letalitatea forțelor dislocate în Romania și cel mai bun exemplu este și cel pe care l-a dat și SACEUR în vizita din România: în perioada următoare urmează să fie dislocat în România un detașament de soldați americani dotați cu tancurile Abrahms”, a declarat Șeful Statului Major al Apărării.