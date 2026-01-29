Vor avea europenii acces direct la documentele UE?

177532 – 29012026 – Deputații europeni doresc ca cetățenii să aibă un acces mai clar, mai echitabil și mai proactiv la documentele UE pentru a consolida transparența, responsabilitatea și încrederea publicului.

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE) a Parlamentului European a adoptat un raport (cu 72 de voturi pentru, un vot împotrivă și o abținere) privind accesul public la documentele instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor UE pentru anii 2022–2024. Raportul evaluează calitatea accesului, identifică lacune în procesele interne și stabilește recomandări pentru a consolida transparența, corectitudinea, încrederea publică și democrația. Acestea pot, spun europarlamentarii, să stabilească o abordare modernă, centrată pe cetățean, care face ca transparența să fie regula.

Deputații subliniază că dreptul de acces la documente este un drept fundamental al fiecărui cetățean și că un angajament ferm față de accesul public poate consolida rezistența UE la ingerința străină.

Evoluții recente: progrese generale inegale, rămân decalaje între instituții

Deputații sunt îngrijorați de deficiențele în implementarea regulilor de transparență care, în unele cazuri, par sistemice. Ei indică refuzurile bazate pe raționament slab sau inconsecvent, utilizarea frecventă a excepțiilor și tratamentul inegal al cererilor similare între instituții. Deputații regretă, de asemenea, lipsa publicării și înregistrării proactive a documentelor legislative și pregătitoare, care îi împiedică pe cetățeni să știe care documente există și le subminează dreptul de acces și capacitatea de a exercita controlul.

Raportul subliniază în continuare întârzierile sistematice, urmărirea insuficientă a recomandărilor Ombudsmanului European, lacunele de transparență în domenii sensibile, cum ar fi negocierile privind acordurile internaționale, procedurile de încălcare a dreptului comunitar, execuția bugetului și trilogurile, precum și dificultăți în accesarea documentelor de la anumite agenții UE (inclusiv Agenția UE pentru Azil).

Deputații europeni salută recenta hotărâre a CJUE privind accesul la documentele Comisiei și solicită tuturor instituțiilor UE să păstreze și să înregistreze în mod proactiv documentele oficiale, care ar putea include comunicații digitale și mesaje text atunci când se referă la afaceri publice. Aceștia susțin că ștergerea documentelor pentru că au fost declarate „de scurtă durată” subminează principiile transparenței și bunei guvernări.

Recomandări cheie pentru a consolida transparența și accesul public la documente

Pentru a îmbunătăți punerea în aplicare a normelor de transparență, deputații au înaintat o serie de recomandări, printre care:

asigurarea unor proceduri accesibile și echitabile, cu răspunsuri individualizate și bine motivate în caz de refuz, permițând cetățenilor să conteste în mod eficient deciziile;

îndeamnă Comisia să revizuiască normele interne privind accesul la documente și să abordeze preocupările legate de compatibilitatea acestora cu legislația și jurisprudența UE, propunând un cadru mai ambițios pentru modernizarea normelor actuale;

solicită o publicare proactivă mai puternică a documentelor, inclusiv a documentelor legislative și a proceselor verbale sau a agendelor de întâlniri;

îmbunătățirea accesului digital, a clarității și a capacității administrative, prin îndrumări mai clare pentru solicitanți și practici îmbunătățite de publicare online;

stabilirea unei supravegheri independente a practicilor de clasificare;

asigurarea transparenței cu privire la utilizarea sistemelor de inteligență artificială (IA) în procesul decizional al UE, inclusiv informații despre algoritmi, date de instruire și evaluări de impact;

creșterea gradului de conștientizare a publicului cu privire la drepturile lor de acces la documente, prin campanii de informare specifice la nivelul UE și la nivel național;

consolidarea transparenței pentru negocierile acordurilor internaționale și în procesul decizional al Consiliului, inclusiv accesul în timp util pentru Parlament și publicarea proactivă a documentelor pregătitoare și trilogului;

urmărirea rapidă a deciziilor și recomandărilor Ombudsmanului European;

Cererea de acces la documentele UE a crescut între 2022 și 2024. Rata de răspuns pozitivă a Parlamentului în perioada examinată a fost de 91%.

Comisia, care a primit cel mai mare număr de cereri în fiecare an (6.938 de cereri inițiale în 2024), a acordat acces total sau parțial în 51% din cazuri în 2022, 85% în 2023 și 60% în 2024. În 2024, Consiliul a procesat peste 2.800 de cereri de acces complet sau parțial în 8% din cazuri.

Raportul va fi depus în plenul Parlamentului European în martie 2026.