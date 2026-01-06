Ziua Culturii Naționale deschide anul finanțărilor pentru cultură

177350 – 06012026 – Începând cu acest an, Ministerul Culturii își propune ca Ziua Culturii Naționale să devină un început, un reper de predictibilitate pentru operatorii culturali și pentru întregul sector cultural. Cultura are nevoie de continuitate, de reguli clare și de timp pentru a construi proiecte relevante, iar demersul propus răspunde direct acestor nevoi.

Astfel, în data de 15 ianuarie, Ministerul Culturii va publica informațiile privind finanțările care vor fi acordate în anul 2026, calendarul estimativ și regulile de accesare a fondurilor nerambursabile.

Începând cu acest an, finanțările culturale acordate de Ministerul Culturii în baza Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 vor fi derulate prin scheme de minimis și scheme de ajutor de stat și vor fi gestionate prin intermediul SDFC – Sistemul Digital pentru Procesele de Finanțare a Culturii.

Pentru proiectele din cadrul programului prioritar de finanțare, Ministerul Culturii are în vedere organizarea a două sesiuni de finanțare pe parcursul anului 2026, cu bugete definite, reguli și criterii de acordare transparente. Finanţarea proiectelor culturale prin programul strategic de finanţare se va face conform dispoziţiilor actelor normative adoptate în acest scop şi, după caz, ale procedurilor elaborate în aplicarea lor, cu respectarea principiilor ordonanţei și ale schemei de ajutor de stat aplicabilă.

Sesiunile de finanțare derulate în baza OG nr. 51/1998, prin intermediul schemelor de minimis și de ajutor de stat, se vor adresa solicitanților: persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale sau persoane juridice de drept privat, române sau cu sediul într-un stat membru al Uniunii Europene.

Pentru beneficiarii persoane fizice, Ministerul Culturii va lansa în perioada următoare Programul „Vintilă Mihăilescu” pentru Cercetare și Mobilitate Culturală, care va viza: burse de studii pentru dezvoltare, cercetare și inovare în domeniul creației și interpretării; granturi de mobilitate; stagii de formare și rezidențe artistice.

Expresia artistică și dialogul direct cu publicul trebuie lăsate în seama acelora care le dau viață, zi de zi. Instituțiile publice de cultură din subordinea Ministerului Culturii, precum Opera Națională București, Muzeul Național al Țăranului Român sau Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin”, vor organiza de Ziua Culturii Naționale: expoziții, vizionări de film, concerte extraordinare, lansare de videoclip, recitaluri corale etc. sursa:cultura.ro