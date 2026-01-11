Ziua Culturii Naționale la BMB

177372 – 11012026 – Cu prilejul Zilei Culturii Naționale, Primăria Municipiului București, prin Biblioteca Metropolitană București deschide anul 2026 printr-un eveniment cultural de excepție, dedicat copiilor și familiilor, în care literatura, muzica și creativitatea se întâlnesc într-o experiență unică, spectaculoasă și profund formativă. Acesta va avea loc joi, 15 ianuarie 2026, de la ora 17:00, la Sediul Central „Mihail Sadoveanu” al Bibliotecii Metropolitane București, din str. Tache Ionescu nr. 4, București.

Evenimentul are ca punct central lansarea cărții pentru copii „Povestea lui Arthur, fulgul cel curios”, semnată de Radu Nagy, apărută la Editura For You, dar depășește formatul clasic al unei lansări, transformându-se într-un eveniment-spectacol, construit special pentru a marca Ziua Culturii Naționale.

„Ne-am dorit ca Ziua Culturii Naționale să fie marcată printr-un eveniment care pune în valoare dimensiunea educativă și expresivă a culturii, deoarece aceasta nu este doar un patrimoniu, ci o experiență vie, trăită și împărtășită prin emoție și dialog. Acest eveniment-spectacol este modul nostru de a deschide anul 2026 sub semnul culturii vii, al emoției și al creativității”, a declarat Ramona Mezei, Manager Biblioteca Metropolitană București.

Printre momentele cheie ale eveimentului se numără Lansarea cărții „Povestea lui Arthur, fulgul cel curios”, o poveste despre curaj, curiozitate și descoperire, care deschide copiilor porțile imaginației și ale lecturii. Întâlnirea dintre lumea fulgilor și lumea oamenilor devine o metaforă a începuturilor, a dorinței de a explora necunoscutul și de a-ți urma visul.

De asemenea, în cadrul acestui eveniment va avea loc și un spectacol muzical live la harpă și violoncel, un moment artistic deosebit, cu muzică interpretată de Radu Nagy (violoncel) și Miruna Nagy (harpă), care creează o atmosferă feerică și completează universul poveștii prin sunet și emoție.

Ziua se va încheia cu un Atelier creativ pentru copii „Arthur, fulgul cel curios”, un atelier interdisciplinar, axat pe legătura dintre imagine și sunet, despre cum pot fi redate imaginile prin ritm și timbru, astfel încât muzica să povestească, iar cuvintele să cânte.

Copiii vor explora universul sonor și bogăția timbrelor diferitelor instrumente, cum ar fi harpa, violoncelul și pianul, instrumente de suflat și de percuție, și vor avea posibilitatea să exprime personajele din carte prin mișcare, joc și expresie sonoră, experimentând creația liberă din spațiul intuiției.

Instrumentele muzicale vor fi puse la dispoziția participanților de către cei doi artiști. Atelierul nu necesită pregătire muzicală prealabilă, iar copiii care studiază deja un instrument sunt bineveniți.

Cartea este disponibilă atât în variantă tipărită, cât și în variantă audio, aceasta din urmă incluzând muzică originală la violoncel și harpă, compusă și interpretată de Miruna și Radu Nagy.