10 februarie, Ziua Internațională a Siguranței pe Internet

177643 – 10022026 – Internetul face parte din viața noastră zilnică, de la muncă și educație până la comunicare și divertisment. Tocmai de aceea, siguranța online nu este opțională, ci o responsabilitate comună, avertizează DNSC.
Recomandări esențiale pentru un internet mai sigur:
– Folosește parole puternice și unice pentru fiecare cont
– Activează autentificarea în doi pași
– Verifică sursa mesajelor, linkurilor și apelurilor primite
– Protejează datele personale și evită expunerea excesivă în mediul online
– Actualizează constant aplicațiile și sistemele folosite
Fiecare decizie contează. Un click atent, o verificare în plus sau o parolă sigură pot face diferența dintre siguranță și risc.