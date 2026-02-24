101 programe de formare profesională vor începe în martie 2026, la nivel național

177778 – 24022026 – Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă va organiza în luna martie 2026, 101 programe de formare profesională pentru un număr de 1.698 persoane care beneficiază, conform legii, de servicii de formare profesională gratuite, organizate de agenţiile județene pentru ocuparea forţei de muncă şi a municipiului București.

Programele de formare profesională cu cele mai multe locuri disponibile vizează calificări precum: operator introducere, validare și prelucrare date – 123 de persoane; ajutor bucătar – 84 de persoane; îngrijitor spații verzi – 81 de persoane; referent resurse umane – 81 de persoane; competență digitală inclusiv de siguranță pe internet și securitate cibernetică – 70 de persoane; bucătar – 67 de persoane; electrician in construcții – 67 de persoane.

Cele mai multe cursuri se vor organiza în județul Dâmbovița (pentru 198 de persoane), județul Brașov (pentru 150 de persoane) și județul Harghita (pentru 92 de persoane).

Pentru detalii, cei interesaţi se pot adresa agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domicliul sau reşedinţa sau pot vizualiza oferta de cursuri pe www.anofm.ro, la secţiunea “Persoane fizice/Cursuri de formare profesională”.