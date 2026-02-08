112, de 22 de ani în România

177622 – 08022026 – Se împlinesc 22 de ani de la operaționalizarea numărului unic de urgență 112 în România, un serviciu esențial, administrat de către Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) și care asigură legătura directă dintre cetățenii aflați în situații critice și structurile de intervenție.

Anul 2025 marchează un reper important: cel mai redus nivel al apelurilor nejustificate de la lansarea numărului 112 în țara noastră – 36,16% din totalul apelurilor. Anul trecut, operatorii STS ai 112 au gestionat 8.809.009 apeluri, dintre care 63,84% au necesitat intervenția agențiilor specializate – Ambulanță, Poliție, ISU-SMURD, Jandarmerie sau Salvamont.

Evoluția din ultimii 10 ani arată că în 2025 s-a înregistrat un număr de trei ori mai mic al apelurilor non-urgente față de 2015. Este rezultatul mai multor măsuri precum campaniile de conștientizare, dezvoltările continue în domeniu, activități tehnice cu furnizorii de servicii de comunicații electronice, producătorii de terminale telefonice și echipamente de rețea, activități de ordin juridic și operațional cu autoritățile de reglementare și structurile Ministerului Afacerilor Interne sau demersuri împreună cu agențiile specializate de intervenție, dar mai ales este rezultatul activității cetățenilor care au ales să utilizeze responsabil numărul 112.

AN TOTAL APELURI APELURI NON-URGENTE 2015 15.561.664 61,91% 9.634.679 2016 14.600.440 58,57% 8.552.087 2017 13.711.362 55,17% 7.564.684 2018 12.735.836 54,86% 6.987.049 2019 11.301.881 48,09% 5.435.308 2020 10.234.595 43,29% 4.430.969 2021 10.337.426 40,73% 4.210.403 2022 10.248.377 42,18% 4.322.806 2023 10.489.979 46,18% 4.843.799 2024 9.763.443 39,55% 3.861.313 2025 8.809.009 36,16% 3.184.998

În ceea ce privește apelurile abuzive, se remarcă, de asemenea, o scădere cu 10,47% față de anul 2024. Numărul persoanelor care sună repetat sau cu rea-intenție rămâne încă semnificativ: 2.262.177 de astfel de apeluri au fost preluate în 2025. În aceste cazuri, potrivit legislației, Serviciul de Telecomunicații Speciale sesizează cazurile de persoane care apelează abuziv 112 către Poliția Română, în vederea identificării și sancționării acestora.

Operatorii STS ai Serviciului de urgență 112 gestionează permanent apeluri prin care sunt sesizate situații cu impact major – incendii de amploare, explozii, accidente grave sau fenomene meteorologice extreme, care generează situații complexe și volum foarte mare de solicitări într-un timp scurt. În astfel de momente, menținerea unui comportament responsabil cu privire la apelarea 112 este esențială pentru a asigura continuitatea și deservirea prioritară a cazurilor grave, ce necesită asistență imediată.

La nivel național, județele cu cele mai bune rezultate în ceea ce privește utilizarea adecvată a Serviciului 112 sunt:

JUDEȚ TOTAL APELURI APELURI NON-URGENTE CLUJ 323.162 27,41% BUCUREȘTI-ILFOV 1.585.997 28,38% BIHOR 215.454 28,53%

În același timp, datele indică menținerea unui nivel mai ridicat al apelurilor nejustificate în următoarele județe:

JUDEȚ TOTAL APELURI APELURI NON-URGENTE ARGEȘ 301.527 50,19% GORJ 121.313 49,47% VRANCEA 145.864 47,94%

Și pe parcursul anului 2025, Serviciul de Telecomunicații Speciale a implementat și îmbunătățit soluții și tehnologii aliniate bunelor practici în domeniu, respectiv în concordanță cu cele mai avansate standardele europene, menite să asigure preluarea rapidă a urgențelor și sprijinul de comunicații necesar coordonării eficiente a echipajelor din teren.

În prezent, în România sunt disponibile 5 metode complementare de localizare a apelurilor de urgență, dintre care soluția bazată pe informația de localizare determinată (ILD) este unică la nivel european.

Ziua de 11 februarie este sărbătorită anual ca fiind Ziua Europeană a Numărului de Urgență 112, utilizat în toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene pentru contactarea serviciilor de intervenție în caz de urgență