19 februarie – Ziua Națională Constantin Brâncuși

177731 – 19022026 – Pe 19 februarie, calendarul ne pune în față un nume care a reușit un lucru rar: să rămână al nostru și, în același timp, să fie al lumii. Ziua Națională Constantin Brâncuși vine ca o pauză firească pentru memorie și pentru măsură. Iar faptul că anul acesta este dedicat lui Brâncuși, prin decizie oficială, apasă și mai mult pe o idee simplă: avem nevoie de repere care nu împart oamenii în tabere, ci îi aduc la aceeași masă, fie că vorbim despre artă, educație sau despre felul în care ne povestim țara, declară deputatul Plopeanu Rodica.

Brâncuși poate fi înțeles cel mai bine ca un povestitor. Un povestitor care nu a scris cu cerneală, ci cu piatră, lemn și bronz. În istoria noastră, identitatea s-a apărat adesea prin cuvânt – de la cronicari la marile discursuri ale modernizării. Dar s-a apărat și prin formă: porți sculptate, biserici de lemn, troițe la răscruci, motive cusute pe cămăși, semne repetitive, transmise fără manuale, din generație în generație. În satul românesc, forma nu era podoabă întâmplătoare, ci limbaj. Spunea cine ești, de unde vii, ce crezi, ce respecți. Brâncuși a crescut într-o lume în care oamenii „vorbeau” prin lucruri făcute cu mâna, iar lecția asta a dus-o cu el peste tot.

De multe ori, povestea lui se spune ca un traseu spectaculos: plecarea dintr-un sat gorjean, drumul lung, întâlnirea cu marile centre culturale ale Europei, Parisul ca magnet al epocii, recunoașterea internațională. Biografia impresionează, fără îndoială. Dar miezul rămâne felul în care Brâncuși a ținut aproape de rădăcini fără să cadă în idilă și fără să-și transforme originea în decor. N-a „împachetat” România pentru export. A dus cu el un mod de a privi lumea: disciplina simplității, respectul pentru proporție, răbdarea lucrului bine făcut, încrederea că esența are mai multă putere decât ornamentul.

Brâncuși a avut o calitate rară: a știut să distileze. A luat din tradiție nu suprafața, ci structura ei adâncă. A luat ritmul, repetiția, echilibrul, semnul. A intuit că, în arta populară, liniștea formei ascunde o inteligență colectivă: nimic în plus, nimic ostentativ, totul așezat. De aceea, multe dintre creațiile lui par, la prima vedere, aproape inevitabile, ca și cum ar fi fost acolo dintotdeauna, iar el doar le-a scos la lumină. În acest sens, el a promovat frumusețea națională a României fără slogane și fără emfază. A arătat lumii o Românie a măsurii: o frumusețe care nu depinde de strălucire, ci de consistență.

Contextul în care lucrează merită amintit, fiindcă explică și mai bine curajul lui. Brâncuși creează într-o Europă care se schimbă vertiginos: industrializarea accelerează, orașele se transformă, apoi vin rupturile adânci ale Primului Război Mondial, iar arta caută forme noi pentru o lume care nu mai seamănă cu cea de ieri. Mulți aleg șocul, zgomotul, provocarea directă. Brâncuși a ales un drum mai tăcut și, tocmai de aceea, mai greu: întoarcerea la arhaic, la începuturi, la ceea ce nu se demodează. A arătat că modernitatea nu se obține prin negarea trecutului, ci printr-o înțelegere mai fină a lui. Când reduci forma la esență, nu sărăcești, ci concentrezi.

Imaginea cea mai limpede a acestui „povestitor” se vede în felul în care opera lui poate deveni loc, nu doar obiect. Ansamblul de la Târgu Jiu funcționează ca un parcurs: ca o poveste spusă în aer liber, cu pași, cu distanțe, cu respirație. Nu cere competențe de critic de artă ca să-l simți. Îți cere doar să fii prezent, să mergi, să te oprești, să privești. Și e semnificativ că acest tip de poveste se află aici, în România, în spațiul comunității, ca o carte deschisă. Într-o vreme în care cultura e uneori împinsă spre margine, Brâncuși rămâne un argument calm că frumusețea și sensul pot sta în mijlocul orașului, la vedere.

De aceea, când vorbim despre Ziua Națională Constantin Brâncuși, poate că merită să ne ferim de formulele care sună bine și trec repede. Brâncuși nu e util ca decor festiv; e util ca reper de caracter. El vine dintr-o Românie a temeiniciei și a răbdării, dintr-o cultură care a știut să pună semne în lemn și în piatră ca să nu se piardă. A reușit să ducă acel tip de frumusețe într-un limbaj universal, păstrându-i demnitatea. Nu a cerut să fim nostalgici, nici să ne lăudăm. A sugerat, prin exemplul lui, că poți sta drept în lume atunci când știi de unde vii și când nu te temi să rămâi autentic.

În anul dedicat lui Constantin Brâncuși, omagiul cel mai onest nu stă în declarații grandioase, ci într-o atitudine pe care o putem lua cu noi în orice domeniu: să nu confundăm zgomotul cu valoarea, viteza cu profunzimea, strălucirea cu adevărul. Să alegem, din când în când, esențialul. Să facem lucrurile mai curat, mai așezat, mai responsabil. Brâncuși a povestit România prin simplitatea ei tradițională, prin eleganța unei culturi care știe să spună mult cu puțin. Iar pe 19 februarie, un astfel de mod de a privi lumea merită rostit cu voce tare.