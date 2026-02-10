2026 – Anul Constantin Brâncuși

177642 – 10022026 – Expoziția de fotografie „Contemplări” a deschis oficial seria manifestărilor culturale organizate de Comisia parlamentară pentru relația cu UNESCO în cadrul Anului Constantin Brâncuși-150 de ani, marcând debutul programului instituțional dedicat celebrării operei și moștenirii marelui sculptor.

Vernisajul a avut loc luni, 9 februarie 2026, la Palatul Parlamentului, în Sala „Constantin Brâncuși”. Evenimentul a fost realizat în parteneriat cu Primăria Municipiului Târgu Jiu, Consiliul Local Târgu Jiu și Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu.

Demersul aduce în prim-plan interpretări fotografice contemporane, inspirate de formele și principiile fundamentale ale universului brâncușian, propunând un dialog vizual coerent între patrimoniu și sensibilitatea artistică actuală, păstrând rigoarea, simplitatea și profunzimea mesajului artistic.

Componenta expozițională este completată de documente și imagini de arhivă din perioada construcției Coloanei Infinitului, oferind publicului o perspectivă documentară asupra unui moment fondator pentru cultura română modernă și pentru afirmarea internațională a valorilor artistice românești.

Cu acest prilej, președintele Comisiei parlamentare pentru relația cu UNESCO, deputat Dumitrița Gliga, a declarat: “Nu marcăm doar o aniversare, ci un reper de conștiință culturală. Cultura nu poate fi tratată ca un element decorativ al agendei publice, ci ca un pilon strategic al societății. Anul Constantin Brâncuși trebuie să fie un angajament pe termen lung, asumat cu responsabilitate, coerență și viziune.”

Expoziția „Contemplări” marchează începutul unui calendar coerent de acțiuni culturale asumate de Comisia parlamentară pentru relația cu UNESCO pe parcursul anului 2026, an de referință pentru patrimoniul cultural românesc și pentru dialogul acestuia cu valorile universale.

La eveniment au participat membri ai Parlamentului României, reprezentanți ai corpului diplomatic acreditat la București, reprezentanți ai Ministerului Culturii, ai municipiului Târgu Jiu, artiștii expozanți, precum și specialiști din domeniul cultural.