4 februarie, Ziua mondială a luptei împotriva cancerului

177595 – 04022026 – România se alătură mobilizării internaţionale World Cancer Day prin iluminarea în portocaliu a zeci de clădiri şi obiective simbol din Bucureşti şi din alte localităţi din ţară, într-un mesaj de solidaritate, conştientizare şi speranţă pentru pacienţii oncologici şi familiile lor.

Miercuri seara, între orele 18:00 şi 22:00, la iniţiativa Asociaţiei Magic, 68 de clădiri simbol şi monumente din Bucureşti şi alte 31 de localităţi din România vor fi iluminate în portocaliu, pentru a face vizibilă această luptă care, de cele mai multe ori, se poartă în tăcere.

În Capitală vor fi iluminate în portocaliu Arcul de Triumf, Palatul Parlamentului, Primăria Bucureşti, Opera Română, Muzeul Naţional de Artă al României, Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”, Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, Palatul CEC, Cercul Militar Naţional, Teatrul Odeon, CREART, Opera Comică pentru Copii, Clădirea Corului Naţional Madrigal, Turnul STS, Palatul Naţional al Copiilor, Magazinul Muzica, precum şi Grand Hotel Bucharest, Hilton Garden Inn Bucharest Airport, Hilton Garden Inn Old Town, Hotel Ramada şi Hotel Sheraton.

Prin acest gest simbolic, România se alătură comunităţii internaţionale care, în fiecare an, transmite un mesaj comun: cancerul ne priveşte pe toţi, iar sprijinul pentru pacienţi şi familiile lor este esenţial, se arată în comunicatul citat.

În România, aproximativ 100.000 de oameni sunt diagnosticaţi oncologic în fiecare an. Sursa:tvrinfo