54.000 de țigarete de contrabandă descoperite de polițiștii de frontieră la bordul unei nave, în Portul Constanța

54.000 de țigarete de contrabandă descoperite de polițiștii de frontieră la bordul...

177634 – 0902202 – În data de 07.02.2026, polițiștii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Constanța, însoțiți de un echipaj canin, împreună cu lucrători din cadrul Căpităniei Constanța și Biroului Vamal de Frontieră Constanța au efectuat controlul specific de frontieră asupra unei nave, pavilion Belize, având la bord un număr de opt membri de echipaj.

Cu această ocazie, procedând la controlul fizic al navei, colegii noştri au descoperit, ascunse și nedeclarate, într-o magazie din prova navei, 54.000 ţigarete (2.700 pachete de țigări), fără timbru accizabil.

Polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă, iar întreaga cantitate de țigarete a fost ridicată în vederea confiscării și introdusă în camera de corpuri delicte a Gărzii de Coastă.