177647 – 10022026 – Curtea de Apel Bucureşti a respins cererea de anulare a decretului de numire a lui Dacian Dragoş în funcţia de judecător al Curţii Constituţionale, acţiune depusă în 12 ianuarie de avocata Silvia Uscov.

Prin decizia pronunțată marți, Dacian Dragoş rămâne în funcţia de judecător al Curţii Constituţionale.

Curtea de Apel București a decis însă,la solicitarea Administratiei Prezidențiale, să sesizeze CCR, cerându-i să spună dacă la condițiile de vechime se ia în calcul doar activitatea didactică a lui Dacian Dragoș ca profesor în învățământul juridic sau activitatea didactică în general și activitatea în alte domenii precum avocatura, cercetare științifică etc.

Tot în 12 ianuarie, avocata Silvia Uscov a mai formulat o cerere de anulare a hotărârii Senatului prin care Mihai Busuioc a fost numit judecător la CCR, însă în acest caz instanţa a stabilit termen pentru 20 martie 2026. Anterior, Silvia Uscov a depus şi două cereri de suspendare a executării actelor administrative de numire a celor doi magistraţi.