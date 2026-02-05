Aceleași probleme, aceleași răspunsuri

177601 – 05022026 – Premierul Ilie Bolojan a susținut miercuri seara o conferință de presă prin care, deși s-a referit în special la măsuri economice, a încecat și o poziționare în raport cu partidele din coaliție și propunerile acestora.

Astfel, prim-ministrul Ilie Bolojan a spus că Guvernul lucrează la măsuri de relansare economică și de corecție a unor nedreptăți, care să permită crearea unor condiții de dezvoltare.

Prioritățile se referă la pregătirea bugetului pemtru anul acesta (până în 20 februarie a.c.), având ca țintă de deficit 6,2% din PIB și o inflație anuală de 4% (n.n. – cu 60% mai puțin comparativ cu 2025) și la pachetul pentru reforma administrației, căruia i se va adăuga proiectul privind interdicția cumulului pensiei cu salariul (care urmează să fie adoptat în ședința de guvern de săptămâna viitoare).

Alte măsuri avute în vedere de Guvern se referă la relansarea economică, proiect care va fi prezentat de ministrul Finanțelor. Printre măsurile enunțate se numără creditele fiscale pentru companii, amortizarea accelerată pentru achiziția de utilaje, scheme de sprijin pentru investițiile mari, pentru zonele în care avem deficite comerciale, pentru zonele în care ne putem stimula exporturile și scheme de garanții prin Banca de Investiții și Dezvoltare..

Premierul a vorbit, din nou, despre predictibilitate fiscală și stabilitate politică și financiară.

Săptămâna viitoare vor fi lansate în transparență decizională trei proiecte de ordonanță privind debirocratizarea – obținerea avizelor de mediu, obținerea autorizațiilor de incendiu și simplificarea avizării investițiilor mari în România.

Bolojan a vorbit, din nou, despre sectorul emergetic, aducând în atenție creșterea capacităților de stocare pentru anu mai fi nevoiți să vindem curent ieftin și să-l importăm foarte scum câteva ore mai târziu, așa cum de întâmplă de mai mulți ani.

Premierul a amintit și de două proiecte importanteîn domeniul gazelor naturale – centralele Mintia și Iernut

Despre combinatul Liberty Galați premierul a spus că va fi declarat obiectiv de importanță strategică, pentru a cărui vânzare va fi organizată o licitație internațională.

Începând cu 1 aprilie a.c., va fi eliminată plafonarea prețului pentru gazele naturale, dar va fi instituit un preț administrativ, valabil pentru încă un an, astfel încât să nu fie speculată liberalizarea prețului, așa cum s-a întâmplat în cazul energiei electrice. Prețul va fi reglementat pentru populație și pentru CET-urile care produc energie termică. Nu și pentru firme.

Premierul s- referit, din nou, la atragerea fondurilor europene. A fost o nouă formă de presiune pe CCR care în data de 16 februarie ar trebui să dea o soluție în privința pensiilor magistraților. Orice amânare înseamnă pierderea a peste 200 de milioane de euro din PNRR. Declarațiii similare au fost făcute și la sfârșitul anului trecut.

Răspunzând unei întrebări referitoare la cererea UDMR de a reduce la jumătate impozitele pe proprietate, premierul a spus: ”Datorită discuțiilor care au apărut în spațiul public, unele primării doresc să reducă nivelul actual al impozitelor, pe mașini, de exemplu, la nivelul minim stabilit de lege. Legislația actuală nu le permite să facă acest lucru. Deci le-a permis să crească mai mult decât nivelul minim, dar nu le permite să scadă. Din punctul meu de vedere, ca fost om de administrație publică, consider că este un atribut al administrației locale ca peste plafonul minim care este stabilit prin lege, în funcție de politicile locale pe care le poți stabili, să poți să și crești, dar să poți să și scazi.

De exemplu, din acest punct de vedere, putem analiza în ce măsură putem aduce această corecție prin legislație, astfel încât, acolo unde există aceste situații — subliniez, în care nivelul stabilit este peste cel minim — primăriile să poată reveni, dacă doresc. Sigur, ar trebui să facem acest lucru într-un termen cât mai scurt, înainte de aprobarea bugetului, astfel încât, înainte de aprobarea bugetelor locale, toate aceste aspecte să fie clarificate”.

Dorind să justifice eliminarea scutirilor de impozit pe proprietate pentru persoanele cu dizabilități, premierul a argumentat că numărul acestora se ridica la aproximativ 957.000, adică 10% din fondul imobiliar și un procent apropiat în cazul mașinilor.

Pachetul de măsuri privind sprijinirea persoanelor vulnerabile și a mamelor, conceput de PSD, nu a fost discutat în cadrul coaliției, chiar dacă social-democrații au precizat că de acesta depinde adoptarea bugetului pentru 2026. Premierul a precizat că PSD nu a prezentat un impact bugetar și sursele de finanțare pentru măsurile respective.

În ceea ce privește eliminarea plății pentru prima zi de concediu medical, premierul a spus că a fost luată ”la propunerea Ministerului Sănătății”, după ce a fost discutată în Guvern. Premierul a precizat că este o măsură tranzitorie și a amintit, din nou, cheltuiala Guvernului în legătură cu concediile medicale, chiar dacă asemenea plăți se fac și în alte țări ale UE.