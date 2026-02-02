Acțiuni tip Bliz ale poliției de frontieră pe drumurile dinspre Bulagria

177561 – 02022026 – În urma unor acțiuni de tip BLITZ, în perioada 26-31 ianuarie a.c., la diferite intervale orare polițiștii de frontieră din cadrul ITPF Giurgiu au descoperit pe rute precum Bulgaria-România și Turcia-România, în mai multe mijloace de transport conduse de șoferi bulgari și români, aproximativ 76.200 de țigarete pe care șoferii încercau să le introducă în țară fără documente legale.

La acțiuni au participat polițiști de frontieră de la Giurgiu, Calafat, Călărași.

În urma verificărilor efectuate asupra autovehiculelor a fost descoperită cantitatea totală de 64.320 de țigarete (3.216 de pachete) atât cu timbru fiscal bulgăresc, cât și fără accize fiscale, pentru care persoanele în cauză nu dețineau documente de proveniență.

Întreaga cantitate de țigarete, estimată la o valoare de peste 76.200 de lei, a fost ridicată și introdusă în Camera de Corpuri Delicte a instituției.

Au fost date sancțiuni contravenționale și a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de deținere în afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile supuse marcării, peste limita prevăzută de lege.