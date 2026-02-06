AEP a cerut Direcției pentru Evidența Populației să clarifice situația persoanelor în vârstă de peste 90 de ani care figurează în Registrul Electoral

177609 – 06022026 – În următoarele 2 săptămâni Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor (DGEP) și AEP vor trebui să clarifice situația persoanelor cu vârsta peste 100 de ani care figurează în Registrul Electoral. Aceeași clarificare trebuie făcută, în următoarele 2 luni și pentru nonagenari. Acest lucru a fost stabilit în cadrul întâlnirii de lucru pe care președintele Autorității Electorale Permanente (AEP), Adrian Țuțuianu, a avut-o cu directorul general al Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor (DGEP), chestorul de poliție Cătălin-Aurel Giulescu.

Potrivit lui Țuțuianu, datele AEP arată că în evidențe figurează persoane cu vârste foarte înaintate, inclusiv peste 90 și 100 de ani, ceea ce impune verificări suplimentare și actualizări rapide.

În cadrul discuțiilor a fost evidențiat faptul că datele electorale necesită o actualizare constantă și riguroasă, în contextul în care acestea sunt gestionate prin mai multe evidențe distincte, situație care poate genera întârzieri sau erori. Totodată, a fost subliniată necesitatea utilizării mai eficiente a Registrului electoral ca instrument central de evidență, astfel încât informațiile să fie corecte și permanent actualizate.

Actualizarea listelor electorale este un proces continuu, realizat împreună cu instituțiile statului și autoritățile locale, primarii având au un rol esențial în actualizarea datelor. În 2025, persoanele autorizate din cadrul autorităților administrației publice locale au efectuat aproximativ 241.000 de operațiuni de radiere a persoanelor decedate sau care și-au pierdut dreptul de vot, iar în luna ianuarie a anului curent, 24.399 de persoane au fost radiate ca urmare a decesului.

Potrivit legislației, pentru cetățenii cu domiciliul în România, radierea din Registrul electoral trebuie realizată în maximum 48 de ore de la emiterea certificatului de deces, iar pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate, actualizarea se efectuează pe baza comunicărilor oficiale transmise de autoritățile competente ale statului de reședință, prin intermediul Direcției Generale de Pașapoarte, sau la solicitarea persoanelor îndreptățite, în baza documentelor justificative.

O întâlnire similară va avea loc între AEP și Departamentul Consular din MAE.