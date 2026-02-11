AEP cere MAE implicare pentru actualizarea Registrului Electoral

177651 – 11022026 – Președintele Autorității Electorale Permanente (AEP), Adrian Țuțuianu, directorul general al Departamentului Consular din MAE, Oana Darie, și directorul Direcției Instruire și Comunicare Consulară din cadrul MAE, Cristian Teodorescu-Rusoiu, au discutat despre actualizarea și corectarea Registrului Electoral, cu accent pe situația cetățenilor români din diaspora.

Discuțiile au vizat optimizarea schimbului de informații între instituțiile implicate, în special pentru înregistrarea deceselor. Potrivit informațiilor oficialilor MAE, în 2025 au fost raportate 1.193 de decese ale românilor cu domiciliul în afara țării. Totodată, oficialii MAE au explicat că transcrierea certificatelor de deces emise în străinătate la consulatele române este esențială pentru recunoașterea oficială a decesului în România și pentru a permite actualizarea Registrului electoral, radierea persoanelor decedate și evitarea erorilor în evidențele electorale.

„Registrul electoral trebuie să reflecte permanent realitatea, iar acest lucru este posibil doar printr-o cooperare constantă între instituțiile statului, atât din țară, cât și din afara ei. Pentru cetățenii români din diaspora, colaborarea cu MAE este esențială, astfel încât datele electorale să fie corecte și actualizate, în conformitate cu legea, pe baza informațiilor oficiale sau a documentelor transmise de persoanele îndreptățite. În același timp, este important ca și românii din diaspora să înțeleagă și să respecte demersurile necesare pentru înregistrarea acestor documente, pentru ca evidențele electorale să rămână complete și corecte”, a declarat președintele AEP, Adrian Țuțuianu.

Întâlnirea cu reprezentanții MAE a avut loc în continuarea demersurilor AEP pentru actualizarea riguroasă a Registrului electoral. În acest sens, la 5 februarie a.c., președintele AEP a avut o întâlnire de lucru cu reprezentanții Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor (DGEP).