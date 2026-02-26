Afișe anti-trafic de persoane peste tot

177792 – 26022026 – Camerele de hotel, agențiile de turism, aeroporturile și punctele de trecere a frontierei vor afișa, obligatoriu, mesaje de avertizare privind traficul de persoane. Un proiect de lege care introduce această măsură a fost adoptat de Camera Deputaților, în calitate de for decizional.

Unde vor fi afișate mesajele

Potrivit noilor prevederi, hotelurile și pensiunile, centrele de acordare a vizelor, agențiile de turism și agențiile de plasare a forței de muncă, precum și alte entități din locații cu risc crescut de expunere la fenomenul traficului de persoane, vor avea obligația de a afișa mesaje de informare și avertizare.

Aceste mesaje vor include numerele de telefon la care pot fi sesizate cazuri de trafic de persoane.

Afișele vor fi prezente și în camerele de hotel și în pensiuni, în agențiile de turism, în agențiile de plasare a forței de muncă, la inspectoratele teritoriale de muncă, la unitățile teritoriale ale Inspectoratul General pentru Imigrări, în aeroporturi, în punctele de trecere a frontierei, precum și la operatorii de transport rutier interjudețean, național sau internațional de persoane.

România, între țările cu cele mai multe victime

Datele invocate în susținerea proiectului arată că România rămâne atât țară de origine, cât și destinație pentru victimele traficului de persoane.

În anul 2024 au fost identificate cu 35% mai multe victime față de anul anterior, iar 77% dintre acestea au fost supuse exploatării sexuale.

Modificările aduse Legii privind prevenirea și combaterea traficului de persoane și Ordonanței privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România prevăd un termen de 6 luni pentru intrarea în vigoare a noilor obligații, după promulgarea legii de către președinte.

Nerespectarea prevederilor va constitui contravenție și va fi sancționată cu amendă cuprinsă între 200 și 1.000 de lei.