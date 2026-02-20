Alegerile din Ungaria sub lupa cercetătorilor

177744 – 20022026 – O curte de apel germană a ordonat platformei de socializare X să ofere cercetătorilor verificați acces la date disponibile publicului legate de alegerile din Ungaria, programate pentru 12 aprilie, stabilind un precedent pentru aplicarea regulilor UE privind transparența digitală înaintea unui vot controversat.

Decizia Curții de Apel din Berlin impune contului X al lui Elon Musk să împărtășească informații despre acoperirea și implicarea postărilor legate de alegerile parlamentare din Ungaria, a anunțat Democracy Reporting International, unul dintre cei doi reclamanți.

Un purtător de cuvânt al instanței a declarat că decizia a intrat în vigoare imediat.

Decizia este considerată o piatră de hotar în implementarea Legii privind serviciile digitale a UE, un regulament care obligă principalele platforme online să ofere cercetătorilor acces la date pentru a monitoriza riscurile, inclusiv dezinformarea, discursul instigator la ură și manipularea alegerilor.

Precedent stabilit pentru accesul cercetătorilor

Reclamanții – DRI și Societatea pentru Drepturi Civile (GFF) – nu au reușit anterior să obțină date similare de la X pentru alegerile federale care au avut loc în Germania în 2025.

În cazul de față, o instanță inferioară a decis că jurisdicția se afla în Irlanda, unde X își are sediul central în UE.

Cu toate acestea, Curtea de Apel din Berlin a reexaminat problema, stabilind că instanțele germane pot acționa atunci când există o problemă locală, cum ar fi atunci când cercetătorilor din Germania li se refuză date importante pentru activități de interes public.

Hotărând în favoarea celor două ONG-uri, instanța a declarat că nerespectarea cerințelor de către X le-a afectat capacitatea de a desfășura cercetări în Germania.

Alegerile din Ungaria împing dezbaterea privind transparența

Prim-ministrul Guvernului Ungariei, Viktor Orban, se confruntă cu cea mai mare provocare la adresa guvernării sale de când partidul său, Fidesz, a preluat puterea în 2010, în timp ce partidul de opoziție de centru-dreapta, Tisza, conduce în majoritatea sondajelor de opinie. Sondajele pro-guvernamentale, însă, plasează Fidesz în frunte, în timp ce mulți alegători rămân indeciși.

Alegerile anterioare din Ungaria au fost umbrite de relatări despre partizanatul și dezinformarea prin mass-media.

Observatorii consideră decizia ca un semnal către platformele majore care operează în cadrul DSA că nefacilitarea accesului cercetătorilor ar putea duce la consecințe juridice în statele membre ale UE. – https://www.tbsnews.net