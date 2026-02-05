Analfabetismul funcțional analizat de UNICEF și antitodul QX

177603 – 05022026 – Ieri, 4 februarie 2026, au fost prezentate public două rapoartele naționale independente privind nivelul de literație științifică și digitală al elevilor din România, elaborate de UNICEF, în baza unei discuții de oportunitate pe care am avut-o ca ministru al educației și cercetării în 2025.

Astfel, știam, prin testele PISA, că analfabetismul funcțional în zona de matematică, lectură și științe este unul crescut în țară, ca ministru considerându-l un risc de securitate națională și propunându-l pentru includere în Strategia Națională de Apărare a Țării (lucru realizat). În condițiile în care testele PISA se adresează copiiilor în jur de 15 ani, era însă necesar să extindem această analiză și la celelalte niveluri de studiu, și anume toate clasele 1-12. De asemenea, ținând cont că suntem în plină revoluție industrială, era important să evaluăm la acest nivel detaliat, complementar „competențelor științifice”, și „competențele digitale”.

Rezultatele UNICEF-BRIO prezentate ieri au fost formulate de autori astfel (detaliile se pot regăsi în rapoartele publice):

„…Rezultatele arată că aproape jumătate dintre elevi (43%) ating un nivel funcțional al literației științifice, 24% având competențe tranzitorii, care pot fi consolidate rapid prin sprijin adecvat. Aproximativ 32% dintre elevi sunt la risc de a nu fi capabili să înțeleagă și să utilizeze în mod corespunzător conceptele științifice de bază în contexte practice.”

„În domeniul literației digitale, mai mult de jumătate dintre elevi (aproximativ 55%) se află în zona de tranziție, cu competențe parțiale ce pot fi consolidate prin programe adecvate. 8% dintre elevi ating nivelul „funcționalitate bună”, în timp ce segmentul celor care ating cel mai înalt nivel de competență este de doar 0,2%. Aproape 37% dintre elevi sunt la risc în ceea ce privește dezvoltarea competențelor digitale funcționale.„

Pentru mine aceste noi rezultate confirmă și extind concluzii pe care le știam din studiile internaționale (PISA), accentuându-mi îngrijorarea! În acest fel, prea mulți copii nu dobândesc adecvat în școală competențele de care ei și societatea au nevoie și, mai mult, devin vulnerabili la manipulare prin pseudoștiință (ex. conspirații), cu impact negativ asupra unei societăți moderne și democratice bazată pe cunoaștere. Scurt și mai accentuat spus, suntem pe un drum care ne poate duce la statutul de colonie științifică și/sau de societate eșuată în obscurantism.

Mă bucur însă că doamna Anna Riatti, reprezentanta UNICEF în România, a observat că „Constatările rapoartelor indică provocări sistemice și oferă o bază solidă pentru schimbare, iar reformele inițiate de Ministerul Educației și Cercetării în zona curriculumului și a evaluării reprezintă un pas important înainte.„, reformele din demersul ministerial ProViziunea-CaleaQX, bazat pe Raportul QX, țintind exact astfel de lucruri. Într-adevăr, ca ministru al educației și cercetării:

(1) Am considerat analfabetismul funcțional ca un risc de securitate națională, fiind astfel inclus și în Strategia Națională de Apărare a Țării, prin acest lucru putând demara acțiuni strategice și programate larg susținute pentru a-l contracara;

(2) Am demarat reforma curriculară la nivel de liceu, adăugând programe remediale la toate nivelurile de studiu (2 ore/săptămână la nivel primar și 25% din timpul fiecărei discipline la gimnaziu și liceu), programe care urmăresc formarea competențelor lipsă, consolidarea celor formate/tranzitorii, dezvoltarea lor pentru performanță și utilizarea competențelor în viața cotidiană;

(3) Am regândit evaluările naționale din clasele a II-a, a IV-a și a VI-a, pentru a include atât evaluarea competențelor în relația cu programa, cât și utilizarea acestora în viața cotidiană și am avansat procesul de stabilire a standardelor naționale de evaluare.

În final, reiau ce am spus în ProViziunea-CaleaQX, și anume că:

„…Mă aștept ca după cel mult 4-5 ani, și anume după implementarea acestor reforme/măsuri deja adoptate într-un ciclu de studiu, să avem o creștere a calității educației și cercetării, reflectată în rezultate naționale și internaționale, și o reducere majoră a analfabetismului funcțional, cu folosirea adecvată a potențialului nostru de inteligență și creativitate! Probabil că sunt și alte căi pentru atingerea acestor rezultate, alternative sau complementare celor propuse de mine, iar cu siguranță noii miniștri pot și vor avea astfel de contribuții. Spun doar că acest „Program Ministerial ProViziune-CaleaQX” (derivat din Raportul QX), cu care mă identific, dacă este implementat adecvat, devine una din soluțiile clare pentru ceea ce așteptăm de la educație-cercetare, pentru care îmi pot asuma responsabilitatea în fața oamenilor educației și a țării.”