Analiză a cooperării RO-BG pe linia prevenirii și combaterii migrației ilegale și a criminalității transfrontaliere

177608 – 06022026 – Secretarul de stat pentru ordine și siguranță publică, chestor general de poliție Bogdan Despescu, și secretarul general al Ministerului de Interne bulgar, Miroslav Rashkov, au avut în sistem de videoconferință o ședință de evaluare a implementării Planului de Acțiune Comun pentru coordonarea cooperării polițienești în prevenirea și combaterea migrației ilegale și a criminalității transfrontaliere. Au participat reprezentanți ai structurilor de Poliție, Poliție de Frontieră, Imigrări și Anticorupție din cele două țări.

Discuțiile au vizat măsurile compensatorii aplicate de ambele părți ale frontierei comune pentru descurajarea și reducerea fluxurilor de migrație ilegală și prevenirea criminalității transfrontaliere.

Schimbul rapid de informații și investigațiile comune din ultimele luni au contribuit în mod semnificativ la combaterea și destructurarea grupărilor implicate în activități de trafic de migranți și alte forme de criminalitate transfrontalieră.

O altă temă abordată a vizat misiunile comune de patrulare în stațiunile turistice din Bulgaria, care vor continua. În prezent 4 polițiști români participă la efortul de asigurare a securității turiștilor români aflați în stațiunile de schi bulgare. Acestea reprezintă o continuare a patrulelor comune derulate și în anul anterior, atât cu ocazia Sărbătorilor Pascale și a minivacanței de 1 Mai, cât și cu ocazia sezonului estival din Bulgaria.

În cee ace privește patrulele comune pentru protecția frontierei bulgaro-turce, polițiștii de frontieră români își vor continua misiunile, iar echipele comune de poliție rutieră vor fi prezente și în acest an în zonele de frontieră adiacente, în special în weekenduri și în zilele de sărbătoare legală, pentru a facilita traficul și a asigura siguranța rutieră.

Delegațiile au analizat și rezultatele evaluărilor Schengen efectuate anul trecut în România și Bulgaria, cooperarea bilaterală excelentă fiind recunoscută ca exemplu de bune practici în toate domeniile evaluate și ca o contribuție semnificativă la securitatea spațiului Schengen.