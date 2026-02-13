ANITP: Iubirea înseamnă Siguranța . Protejarea înseamnă informare.

177682 – 13022026 – Cu prilejul Zilei Îndrăgostiților, Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane reamintește că relațiile sănătoase se bazează pe respect, libertate și consimțământ. În aceeași măsură, experiența noastră de prevenire arată că uneori manipularea emoțională pornește discret — exact acolo unde apar afecțiunea și încrederea.

Experiența instituțională arată că manipularea emoțională continuă să fie una dintre cele mai frecvente metode prin care traficanții racolează victime. În multe situații, procesul începe sub forma unei relații aparent autentice, construită pe afecțiune, atenție și promisiuni. În spatele acestor aparențe se pot ascunde însă mecanisme de control și exploatare, cunoscute generic sub denumirea de „lover-boy”.

Majoritatea victimelor traficului de persoane identificate în România sunt exploatate sexual, iar profilul acestora indică, în mod constant, o vulnerabilitate emoțională și socială accentuată. Această realitate impune continuarea eforturilor de informare și intervenție centrate pe tineri și pe comunităţile vulnerabile

Cele mai multe victime sunt femei și fete tinere, adesea minore sau aflate la început de drum educațional și profesional. Acest tipar este constant și raportat la nivel european și național.

De regulă, provin din medii cu resurse limitate, contexte familiale dificile sau situații în care nevoia de sprijin emoțional, validare sau stabilitate este puternică.

Recrutarea are loc frecvent prin intermediul relațiilor personale sau al mediului online. Traficanții folosesc strategii de apropiere afectivă, creează rapid sentimentul unei legături speciale și exploatează încrederea câștigată pentru a exercita presiune, izolare sau constrângere. Promisiunile privind oportunități financiare, locuri de muncă sau o viață „mai bună” sunt adesea parte a acestui mecanism.

În acest context, Ziua Îndrăgostiților reprezintă un moment potrivit pentru promovarea unui mesaj pozitiv și necesar: iubirea autentică nu presupune control, presiune sau sacrificii impuse, ci siguranță emoțională, respect și libertatea de a lua propriile decizii.

Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane continuă să investească în educația preventivă și în dezvoltarea capacității tinerilor de a recunoaște situațiile de risc. Activitățile derulate constant în unitățile de învățământ urmăresc creșterea gradului de conștientizare, dezvoltarea spiritului critic și încurajarea solicitării de sprijin în situații de vulnerabilitate. Dialogul deschis și informarea rămân unele dintre cele mai eficiente forme de protecție.

În egală măsură, ANITP încurajează adoptarea unor comportamente simple, dar esențiale pentru siguranța personală:

Acordă atenție semnelor de control sau presiune într-o relație

Ai grijă la „grăbire” în relații: dacă cineva începe să ceară devreme dovada loialității, izolarea de prieteni sau favoruri care te fac inconfortabil — e un semnal de alarmă.

Verifică ofertele de muncă: orice job „foarte bine plătit” fără interviu real sau cu cerințe de a pleca imediat în străinătate merită verificat. Cere opinii, caută angajatorul online.

Păstrează legătura cu prietenii: spune cuiva de încredere când întâlnești o persoană nouă — este o metodă simplă de protecţie.

Protejează-ți datele online: nu trimite documente personale sau fotografii compromițătoare unei persoane pe care abia ai cunoscut-o.

Caută ajutor când ceva nu pare în regulă: folosește TelVerde ANITP 0800 800 678 sau alte numere de semnalare a situațiilor dificile; nu trebuie să te descurci singur/ă.

Păstrează legătura cu familia și prietenii .

Iubirea și siguranța nu se exclud – dimpotrivă, se completează.