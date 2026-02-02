Antenționare IGSU

177572 – 02022026 – Ninsorile din Capitală și din alte zone ale țării au dus la depuneri semnificative de zăpadă pe acoperișuri, carosabil și trotuare, iar temperaturile scăzute favorizează formarea poleiului, ceea ce crește riscul de accidente. Pentru siguranța tuturor, vă recomandăm:

Circulați cu grijă pe jos

Purtați încălțăminte de iarnă, cu talpă sau branțuri antiderapante, și deplasați-vă cu atenție pentru a preveni alunecările și căzăturile.

Atenție la țurțuri

Dacă apar țurțuri la clădirea ta, îndepărtează-i cât mai repede. Dacă observați țurțuri la streașina altor clădiri, evitați zona și păstrați distanța.

Apele înghețate nu sunt locuri de joacă

Nu permiteți copiilor să se apropie de lacuri, râuri sau bălți înghețate. Gheața poate ceda în orice moment.

Recomandări pentru șoferi

Conduceți cu viteză redusă, păstrați distanța față de celelalte vehicule și asigurați-vă că mașina este echipată corespunzător pentru sezonul rece.

Important

Îndepărtarea zăpezii, gheții și a țurțurilor din fața locuinței sau a sediului firmei nu este doar un gest de responsabilitate civică, ci și o obligație legală.