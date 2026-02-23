Armă de vânătoare descoperită de polițiștii de frontieră într-o mașină la Vișeu de Sus

177762 – 23022026 – Un tânăr este cercetat pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor după ce în mașina pe care acesta o conducea polițiștii de frontieră au descoperit o armă de vânătoare. Șoferul nu a putut prezenta niciun document pentru arma respectivă.

Duminică, 22 februarie a.c., în jurul orei 20.30, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Vișeu de Sus, aflați în misiune în zona de responsabilitate, au oprit pentru control, în localitatea Vișeu de Sus, un autovehicul de teren înmatriculat în România. Mașina era condusă de un tânăr în vârstă de 28 de ani, domiciliat în județul Maramureș.

Polițiștii de frontieră i-au solicitat conducătorului auto documentele personale și actele mașinii pentru control, iar la verificarea mijlocului de transport, între scaunul din fată și bancheta din spate au descoperit, înfășurată într-un articol de îmbrăcăminte, o armă de vânătoare cu dispozitiv optic de ochire și elemente de muniție aferente armei. Persoana și autoturismul au fost dusi la sediul Sectorului Poliției de Frontieră Vișeu de Sus pentru continuarea verificărilor.

Arma de vânătoare, sistemul de ochire și muniția au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor, iar în cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de nerespectare a regimului armelor și munițiilor, cercetările fiind continuate sub îndrumarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Vișeu de Sus.