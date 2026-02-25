AROPA cere transferarea aerocluburilor locale la autoritățile județene

177784 – 25022026 – Asociația Română a Operatorilor Privați din Aviație se opune comasării Școlii Superioare de Aviație Civilă cu Aeroclubul României.

Într-un comunicat de presă remis Agenției PROMPT MEDIA, reprezentanții comunității aviației generale, își exprimă totalul dezacord față de proiectul de lege inițiat de Ministerul Transporturilor, prin care Școala Superioară de Aviație Civilă (SSAvC) ar fi absorbită de Aeroclubul României (AR).

Principalele argumente sunt legate de misiunile diferite, concurență și finanțare. De asemeena, sunt semnalate conflict de interese și tratament inegal pentru personal.

Drept urmare, Asociația solicită retragerea proiectului în forma actuală, transformarea Școlii Superioare de Aviație Civilă în societate comercială, retragerea atribuțiilor de autoritate de la Aeroclubul României în favoarea unor entități neutre, implementarea unui sistem transparent de licitații și burse pentru formarea personalului aeronautic și transferarea aerocluburilor locale la autoritățile județene și transformarea lor în ONG-uri.