Atenție de unde faceți cumpărăturile online! Nu toate firmele care administrează magazine online sunt în România

177646 – 10022026 – Doriți să faceți cumpărături online în siguranță? Atenție ce site-uri alegeți!

Pentru a veni în sprijinul dumneavoastră, cu ocazia Zilei Siguranței pe Internet, care se sărbătorește în 2026, pe 10 februarie, Centrul European al Consumatorilor din România – ECC Romania – vă reamintește că, pentru a preveni eventualele evenimente neplăcute, achizițiile sau contractările online de servicii necesită atenție.

ECC Romania vă recomandă să fiți precauți în situațiile în care doriți să achiziționați produse de pe platforme online, rețele de socializare sau de pe unele site-uri cu terminația ”.ro”. Verificați ce companie administrează site-ul, pentru că unele dintre acestea:

doar creează impresia că sunt ale unor companii din România

utilizează în denumirea site-ului/magazinului online denumirea unui oraș cunoscut din România (ex: București, Cluj-Napoca, Sibiu etc.) sau nume românești, creând falsa impresie că respectivul comerciant are sediul în România,

folosesc site-uri integral în limba română, cu plata în lei, cu aceeași intenție de a crea o falsă idee a locului de proveniență a comerciantului.

Dacă verificați, înainte de a lansa o comandă, secțiunea de contact, politica de returnare a produselor, termenii și condițiile de comercializare înscrise pe site și vedeți că nu au date de contact sau că sunt companii înregistrate fiscal în alte state, ori dau adrese de retur în alte țări, unele chiar dinafara Uniunii Europene, dar folosesc nume și însemne românești, trebuie vă gândiți de două ori înainte de a lua decizia de cumpărare.

Dacă produsele comandate de pe unele din aceste site-uri sunt expediate din afara UE, în cazul unor neconformități (diferențe de calitate, de măsuri, de culoare etc.), consumatorii vor fi îndrumați să returneze coletele în țara de origine, fapt care va genera costuri suplimentare considerabile care cad, de regulă, în sarcina cumpărătorului, iar comercianții oferă, din acest motiv, rambursări parțiale, fără a respecta dispozițiile legislației naționale și europene.

ANPC atrage atenția că, în astfel de situații, în cazul în care aveți nemulțumiri legate de comandă (aceasta nu este livrată sau doriți să o returnați), iar comerciantul respectiv nu poate fi identificat ori provine dintr-un stat din afara UE, Norvegia și Islanda, Centrul European al Consumatorilor din România nu poate facilita o soluție pe cale amiabilă pentru cazul dumneavoastră.

Dacă nu sunteți siguri de proveniența site-ului, utilizați pe cât posibil un mijloc de plată care are o protecție care,în caz de probleme, v-ar permite rambursarea sumei – de exemplu, utilizarea unui card v-ar putea permite declanșarea unei proceduri de refuz la plată, în cele mai multe cazuri în termen de până la 4 luni de la momentul plății, pentru a recupera suma plătită pentru un produs nelivrat sau livrarea unui produs care nu a fost comandat.

Centrul European al Consumatorilor din România (ECC Romania) este direcție în cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și instrumentează și soluționează pe cale amiabilă reclamații transfrontaliere.

ECC Romania face parte din Rețeaua Centrelor Europene ale Consumatorilor (ECC-Net) care include 29 de centre din toate cele 27 de state membre ale UE plus Islanda, Norvegia. Centrele oferă informații, consiliere și asistență gratuite și personalizate consumatorilor care au probleme cu tranzacțiile transfrontaliere efectuate într-o altă țară din cadrul Rețelei.