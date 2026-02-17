Au început înscrierile pentru bursele oferite de România studenților din afara UE...

177707 – 17022026 – Ministerul Afacerilor Externe a lansat programul anual de burse oferite de Guvernul României cetățenilor străini din statele non-UE pentru anul universitar 2026-2027.

Programul este derulat prin intermediul MAE și din bugetul Ministerului Educației și Cercetării și urmărește dezvoltarea și aprofundarea pe termen lung a relațiilor bilaterale cu statele de proveniență a studenților, precum și promovarea mai eficientă a instituțiilor de învățământ superior românești la nivel global.

Depunerea candidaturilor se realizează prin intermediul platformei online StudyInRomania, gestionată de Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), prin crearea unui cont individual.

Solicitanții își pot selecta programul de studiu de interes în toate domeniile, cu excepția Medicină, Medicină Dentară și Farmacie.

Pentru licență și master sunt disponibile doar programe de studiu în limba română. La nivel de doctorat, solicitanții pot opta și pentru un program în limba engleză sau într-o limbă străină stabilit de școala doctorală. Se acordă și un an pregătitor în limba română înainte de înscrierea la programul de studii la alegere, pentru cei care nu vorbesc limba română. Documentele necesare includ diplome, foaia matricolă, certificat de naștere și pașaport, CV,toate descrise în procesul de aplicare.

Cererile pot fi depuse doar prin intermediul platformei online, în perioada 16 februarie 2026 – 31 martie 2026, iar rezultatele selecției vor fi anunțate în jurul datei de 15 iulie 2026.