AUR vrea Guvern cu 10 ministere și fără vicepremieri

177790 – 26022026 – Senatorul AUR Petrișor Peiu vorbește despre o amplă reformă guvernamentală, cu un Executiv format din maximum 10 ministere, fără vicepremieri și cu mai multe comasări de instituții guvernamentale.

Peiu propune desființarea Consiliului Național de Combatere a Discriminării (CNCD), Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC), CNA, Autorității de Reformă Feroviară (ARF) și ANRE.

Unul dintre motivele pentru care unele instituții șu agenții ar trebui desființare sai incluse în altele este că ”se calcă pe picioare” și nu au logică.

Potrivit ziare.com, Peiu spune că în cazul CNA, CNCD, CNSC atribuțiile pot fi preluate de altele deja existente, respectiv, în mod direct, de instanțele de judecată, iar atribuirea de frecvență pe care o face în prezzent CNA poate fi transferată la ANCOM.

De asemenea, propune ca ANCOM și ANRE să fuzioneze, ambele urmând să fie un departament în cadrul Consiliului Concurenței, existând modele europene în acest sens.

Petrișor Peiu afirmă că un Guvern cu maximum 10 ministere ar fi suficient, față de cele 16 existente în prezent. El susține, totodată, că Guvernul poate funcționa fără cei patru vicepremieri actuali și estimează că aceste schimbări ar putea fi implementate în aproximativ un an.

Propunerea include reducerea numărului de parlamentari la 300, păstrând două camere, și reducerea la jumătate a comisiilor parlamentare. Simplificarea și reducerea trebuie realizate rațional și logic, pentru a diminua risipa statului. Potrivit lui Peiu, restructurările și desființarea instituțiilor ar putea fi implementate într-un termen de 6-12 luni.