Avertizare privind o tentativă de fraudă prin folosirea unui link ce imită interfața Formularului Unic de Contact al ANAF

Avertizare privind o tentativă de fraudă prin folosirea unui link ce imită...

177794 – 26022026 – Linkul https://anaf-formular[.]ro NU APARȚINE ANAF

Agenția Națională de Administrare Fiscală avertizează contribuabilii asupra unor tentative de fraudă realizate prin mesaje false transmise în numele ANAF.

Persoanele vizate primesc mesaje ce conțin un link https://anaf-formular[.]ro ce imită interfața Formularului de Contact al ANAF. Prin intermediul acestuia, pe lângă datele personale colectate sunt solicitate date bancare, precum numele băncii, conturi, solduri etc.

ANAF nu transmite astfel de mesaje, nu solicită accesarea de linkuri și nu cere prin intermediul Formularului Unic de Contact date bancare.