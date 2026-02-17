Avertizări IGSU

177711 – 17022026 – Începând din această seară și până mâine, la ora 12:00, în Carpații Meridionali, în cea mai mare parte a Carpaților Orientali și în Munții Banatului sunt prognozate intensificări ale vântului, cu rafale de 70–90 km/h. Va fi viscol, cu vizibilitate redusă sub 100 de metri, iar stratul de zăpadă depus va măsura, în medie, între 10 și 20 cm.

Totodată, în Muntenia și în sudul Moldovei se vor înregistra ninsori abundente, cu acumularea unui strat consistent de zăpadă. Vântul va sufla puternic, provocând viscol accentuat, formarea troienelor și reducerea vizibilității local sub 50 de metri.

Fiți precauți!

Evitați să porniți la drum pe timp de viscol şi ninsoare puternică, iar dacă deplasarea este absolut necesară, informați-vă în prealabil dacă pe traseul stabilit nu sunt drumuri blocate.

Asigurați-vă că autovehiculul este echipat pentru circulația în condiții de iarnă: anvelope de sezon, lanțuri antiderapante, lopată și alte echipamente necesare.

În cazul vântului puternic, evitați trecerea prin apropierea copacilor, stâlpilor, panourilor publicitare sau elementelor de construcție ce pot fi ușor dislocate.

Urmăriți la posturile radio/TV buletinele meteorologice și recomandările autorităților.

Pentru mai multe informații, consultați site-ul oficial al Administrației Naționale de Meteorologiehttps://www.meteoromania.ro/avertizari/

Accesați https://fiipregatit.ro sau utilizați aplicația de mobil DSU, pentru informații despre cum să acționați înainte, pe timpul și după producerea unei situații de urgență.