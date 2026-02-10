Aviz Formal de la OCDE pentru Ministerul Finanțelor

177639 – 10022026 – Ministerul Finanțelor anunță adoptarea Avizului Formal de către Comitetul pentru Afaceri Fiscale al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), în urma evaluării României în acest format de lucru în cadrul procesului de aderare la Organizație, anunță Ministerul Finanțelor.

Avizul Formal adoptat de Comitetul pentru Afaceri Fiscale reprezintă unul dintre cele mai dificile și exigente etape ale procesului de aderare la OCDE, prin prisma complexității tehnice și a standardelor ridicate aplicate în evaluare.

Adoptarea Avizului Formal pentru România în cadrul Comitetului OCDE pentru Afaceri Fiscale s-a bazat pe evaluări pozitive obținute în cele zece grupuri subsidiare ale Comitetului, realizate în raport cu principiile-cheie de aderare.

Comitetul pentru Afaceri Fiscale este unul dintre cele 25 de comitete sectoriale care evaluează România în procesul de aderare la OCDE și care a presupus parcurgerea și finalizarea a zece evaluări tehnice la nivelul grupurilor sale subsidiare.

Obținerea avizului a presupus runde succesive de evaluare, clarificări, documentație suplimentară și ajustări, într-un proces exigent de peer review, cu standarde uniforme aplicate tuturor statelor membre OCDE.