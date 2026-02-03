Avocatul Poporului sesizează CCR privind neplata primei zile de concediu medical

177583 – 03022026 – Avocatul Poporului a atacat astăzi la CCR „taxa pe boală”, cerând anularea neplății primei zile de concediu medical. Sesizarea vine în urma presiunilor sindicatelor și ale pacienților, care acuză încălcarea dreptului la protecție socială prin măsura de austeritate intrată în vigoare la 1 februarie.

Avocatul Poporului a depus astăzi, 3 februarie 2026, o excepție de neconstituționalitate având ca obiect prevederile art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 91/2025 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate, potrivit unui anunț publicat avp.ro.

Modificarea a intrat în vigoare la 1 februarie 2026 și afectează toate concediile medicale emise în perioada 1 februarie 2026 – 31 decembrie 2027, indiferent de motivul medical sau de vechimea în muncă a angajatului. Sursa:hotnews.ro