Băncile comerciale atenționează că măsurile guvernamentale duc la lipsă de predictibilitate și la riscul neplății creditelor

Băncile comerciale atenționează că măsurile guvernamentale duc la lipsă de predictibilitate și...

Guvernul a făcut paşi semnificativi în cea ce privește consolidarea fiscal-bugetară, însă eforturile trebuie să continuie pentru a putea stabiliza finanțele publice, cred marile bănci comerciale din țară.

Într-un chestionar realizat în decembrie de BNR, instituțiile de credit afirmă că deteriorarea echilibrelor macroeconomice interne reprezintă cel mai important risc la adresa activității lor.

Băncile comerciale vorbesc despre așa numitele deficite gemene înregistrate de România, cel bugetar și cel de cont curent, un indicator care arată că importurile depășesc cu multe exporturile și de o diminuare a creșterii produsului intern brut, pe care le văd drept cele mai mari vulnerabilități din economie.

Un alt risc este reprezentat pachetele de măsuri fiscale și reglementările privind taxarea suplimentară a sectorului financiar care creează incertitudine și lipsă de predictibilitate, cu implicații asupra plății la timp a creditelor acordate.

Un alt risc ridicat semnalat de sistemul bancar este creșterea costului de finanțare ca urmare a majorării ratei dobânzii și/sau a deprecierii cursului de schimb cu efecte negative asupra capacității de plată a debitorilor, în special a populației și a IMM.

La chestionarul BNR au răspuns 9 bănci, cele care dețin 90% din activele financiare ale țării.