Bogdan Ivan: Indiferent de granițe, conflicte sau vremuri, oamenii trebuie să aibă energie

177624 – 08022026 – Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a fost sâmbătă pe teren, la granița cu Ucraina. În acest context, s-a întâlnit cu Denys Shmyhal, ministrul Energiei din Ucraina, pentru că, „indiferent de granițe, conflicte sau vremuri, oamenii trebuie să aibă energie. Simplu. Fără excepții”, a ministrul pe Facebook.

“Poziția României este una fermă:

– interconectările România-Ucraina trebuie operate în condiții de maximă siguranță, inclusiv în situații de urgență;

– România își exercită rolul în rețeaua europeană ENTSO-E, sprijinind Ucraina fără a afecta Sistemul Energetic Național

– consumatorii români rămân o prioritate în orice decizie de operare”.