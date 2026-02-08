Acasă Economie Bogdan Ivan: Indiferent de granițe, conflicte sau vremuri, oamenii trebuie să aibă...

Bogdan Ivan: Indiferent de granițe, conflicte sau vremuri, oamenii trebuie să aibă energie

Denys Shmyhal Bogdan Ivan

 177624 – 08022026 –  Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a fost sâmbătă pe teren, la granița cu Ucraina.  În acest context, s-a întâlnit cu Denys Shmyhal, ministrul Energiei din Ucraina, pentru că, „indiferent de granițe, conflicte sau vremuri, oamenii trebuie să aibă energie. Simplu. Fără excepții”, a ministrul pe Facebook.

“Poziția României este una fermă:

–  interconectările România-Ucraina trebuie operate în condiții de maximă siguranță, inclusiv în situații de urgență;

– România își exercită rolul în rețeaua europeană ENTSO-E, sprijinind Ucraina fără a afecta Sistemul Energetic Național

– consumatorii români rămân o prioritate în orice decizie de operare”.

 

