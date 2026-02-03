Bolojan a obținut un nou vot de încredere în BPN, dar nu a reușit să schimbe conducerile sectoarelor din București

177578– 03022026 – Președintele PNL Ilie Bolojan a cerut, din nou, un vot de sprijin, în ședința Biroului permanent Național din data de 2 februarie 2026, așa cum anunțase la sfârșitul săptămânii trecute. Vot pe care l-a și obținut cu 47 la 3. Nu este prima oară când Ilie Bolojan face un astfel de demers, încercând să-și întărească poziția. Prezent la ședință, europarlamentarul rareș Bogdan i-a reproșat că folosește în exces un astfel de demers și că nu face decât să-și fragilizeze poziția. Înainte de ședință, Bogdan îi atrăgea atenția lui Bolojan că dacă vrea un vot de încredere atunci trebuie să îl ceară în Consiliul Național, acolo unde sunt prezenți mult mai mulți reprezentanți din țară.

”Primii care ar trebui să fie întrebaţi, că sunt cei care dau piept cu oamenii şi ochi, zi de zi cu oamenii, în stradă, în piaţă, în zăpadă, sunt primarii, cei 1.100 de primari. Dacă vrea să ceară vot de încredere, facem Consiliul Naţional, stăm de vorbă cu primarii, vedem ce spun deputaţii. Noi suntem 282 de mii de membri (…) Vreau să-i văd pe colegii mei din conducerea coaliţiei că fac opoziţia pe care am făcut-o eu la PSD”, a declarat Rareș Bogdan înaintea ședinței.

În aceeași ședință, Bolojan a vrut să schimbe conducerile mai multor organizații, cele care nu au avut un rezultat bun la alegeri. Printre acestea s-au aflat și fillialele sectoarelor 2, 3, 4 și 5 din Capitală, care au rămas pe lista neagră în ciuda faptului că la alegerile locale parțiale din decembrie anul trecut l-au ”scos” primar general pe Ciprian Ciucu. De altfel, acesta este cel care vrea să-și construiască o nouă echipă la București, existând voci că noile persoane ar urma să fie din anturajul lui Ludovic orban și din REPER. Un exemplu este ministrul Dragoș Pâslaru (REPER) care ocupă și funcția de ministru al fondurilor europene, care a revenit liberalilor în urma algoritmului politic, la formarea coaliției. Ciucu îl vrea pe Pâslaru șef la Sectorul 3. Inițial, se discutase despre Antonel Tănase, cel care între timp a plecat din PNL la ALDE și ulterior la Forța Dreptei.

Schimbările de la PNL București țin și de ambiția electorală a lui Ciucu, având în vedere că Regiunea București-Ilfov este coordonatyă de vicepreședintele Hubert Thuma, cu care primarul general se află în relații reci.

Potrivit unor surse din partid, Thuma i-a reproșat lui Bolojan că vrea să schimbe niște persoane care nu au participat la alegeri, iar Ciprian Dobre a atras atenția că votul nu este statutar. Drept urmare, nefiind o majoritate calificată, schimbările nu au mai avut loc.

Reamintim că despre schimbarea conducerii ultimelor zece filiale cu rezultate slabe la alegeri s-a discutat la congresul extraordinar de anul trecut, dar până acum nu s-a luat nicio măsură. Ideea a fost readusă în actualitate imediat după alegerile locale parțiale de la Capitală.

Tot în ședința BPN al PNL ministrul Finanțelor Alexandru Nazare a prezentat principalele direcții ale pachetului de relansare economică, aflat în curs de definitivare. Acesta a subliniat că pachetul a fost construit în urma analizelor din cadrul unui grup de lucru, astfel încât măsurile propuse să fie compatibile cu obiectivele macroeconomice ale României și să susțină dezvoltarea economică pe termen mediu și lung.

Pachetul de relansare economică este structurat pe două paliere majore. Primul vizează reconfigurarea schemelor de ajutor de stat, prin lansarea a șapte programe dedicate, inclusiv pentru resurse minerale și materii prime critice, cercetare-dezvoltare și noi tehnologii, precum și industria de apărare. Al doilea palier are o componentă fiscală amplă, adresată microîntreprinderilor și întregului mediu de afaceri.