Brăila intezice ”păcănelele”

177793 – 26022026 – Primarul municipiului Brăila, Marian Dragomir, ia exemplul lui Mario Demezzo, primarul municipiului Slatina, intenționând să ceară Consiliului Local interzicerea ”păcănelelor” în oraș. „Scoatem păcănele afară din Brăila. Îmi asum această decizie”, a spus edilul.

Decizia vine ca urmare a modificărilor legislative recente, care transferă autoritatea privind autorizarea acestor activități de la nivel central către administrațiile locale. Până acum, primarii nu aveau niciun cuvânt de spus în privința deschiderii și funcționării sălilor de jocuri, acestea fiind aprobate direct de la București.

În mesajul său, primarul spune că măsura nu vizează restrângerea dreptului de a face afaceri, ci protejarea oamenilor de efectele devastatoare ale dependenței.

Dragomir a mai precizat că de-a lungul timpului a fost un adversar constant al fenomenului jocurilor de noroc și al deciziilor guvernamentale considerate nocive pentru cetățeni

„În pandemie, când un prim-ministru PNL impunea mască și distanțare fizică în parcuri sau biserici, dar ținea deschise păcănelele, mi-am asumat și am criticat această decizie stupidă a Guvernului! De-a lungul timpului, indiferent de ce funcție am avut, am fost un adversar al acestui flagel care distruge vieți și am spus-o răspicat! Guvernele au protejat mereu această industrie a jocurilor de noroc. Logic, totul pe bani mulți și interese de tot felul! Oamenii erau mereu pe planul doi!”, a mai scris Dragomir.

Primarul a explicat că obiectivul său nu este de a restricționa libertatea de afaceri, ci de a proteja comunitatea de efectele negative ale dependențe.

Măsura este dificil de pus în practică având în vedere că autorizațiile pentru jocurile de noroc sunt date pe mai mulți ani.