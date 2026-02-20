By-pass de siguranță pe Corund

177739 – 20022026 – Guvernul a aprobat printr-o Hotărâre principalele caracteristici și indicatorii tehnico-economici pentru atenuarea undelor de viitură pe pârâul Corund în amonte de localitatea Praid. Este vorba despre o investiție strategică pentru reduceriea riscului la inundații și protejarea comunităților, infrastructurii și obiectivelor economice din zona Praid.

Proiectul a fost propus de Ministerul Mediului după ce precipitațiile abundente din 27 mai 2025 au dus la creșterea debitul pârâului Corund peste capacitatea de tranzitare în zona studiată, ceea ce a condus la cedarea lucrărilor provizorii și la infiltrarea apei în subteran, cu impact direct asupra Salinei Praid. Evenimentele au demonstrat necesitatea unei soluții permanente, integrate, capabile să gestioneze viituri cu probabilitate de 1%.

Investiția aprobată prevede realizarea unei acumulări nepermanente cu un volum maxim de peste 6 milioane m³, amenajarea pârâului Corund și a afluenților pe o lungime totală de peste 7 kilometri, precum și devierea controlată a cursului de apă, inclusiv printr-un canal subteran de aproximativ 1,2 kilometri, care va funcționa ca by-pass de siguranță pentru debitele extreme. Sistemul este conceput pentru a permite tranzitarea controlată a viiturilor, reducerea presiunii hidraulice asupra masivului de sare și protejarea calității apei în râul Târnava Mică.

Valoarea totală a investiției este de aproximativ 330 de milioane de lei, iar durata de execuție este estimată la 30 de luni.