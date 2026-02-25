Campanie națională „Calea Ferată Fără Gunoaie”

177788 – 25022026 – Lansarea campaniei naționale „Calea Ferată Fără Gunoaie”, inițiată de Compania Națională de Căi Ferate CFR SA, reprezintă un demers necesar pentru protejarea infrastructurii feroviare și consolidarea responsabilității civice în raport cu bunurile publice.

Depozitarea ilegală a deșeurilor în zona căii ferate afectează siguranța circulației, îngreunează activitățile de mentenanță, generează costuri suplimentare din fonduri publice și produce un impact negativ asupra mediului. Resursele care ar trebui direcționate către modernizare și dezvoltare ajung, din păcate, să fie consumate pentru acțiuni repetate de salubrizare.

Campania „Calea Ferată Fără Gunoaie” transmite un mesaj ferm: infrastructura feroviară aparține tuturor cetățenilor, iar respectul față de aceasta reflectă nivelul nostru de responsabilitate socială. Este esențială cooperarea dintre autoritățile locale, instituțiile de mediu, operatorii feroviari și comunitățile aflate în proximitatea liniilor de cale ferată.

”În cadrul Comisiei pentru transporturi și infrastructură, voi susține măsuri legislative și administrative care să contribuie la protejarea infrastructurii critice, la creșterea siguranței transportului feroviar și la utilizarea eficientă a fondurilor publice. De asemenea, consider necesară consolidarea cadrului sancționator pentru depozitarea ilegală de deșeuri în zona de siguranță feroviară, corelată cu programe constante de educație civică”, declară deputatul Groza Călin Florin.