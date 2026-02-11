Campanie națională de apelare responsabilă. România, iluminată în roșu de Ziua Europeană a Numărului unic de urgență 112

177658 – 11022026 – Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), alături de instituții publice și private din întreaga țară, marchează și în acest an Ziua Europeană a Numărului Unic de Urgență 112 și aniversarea a 22 de ani de la operaționalizarea Sistemului de urgență 112 în România, prin iluminarea în roșu a unor clădiri emblematice din București și din alte orașe ale țării.

În seara de 11 februarie 2026, peste 140 de clădiri ale administrației publice centrale și locale, inclusiv turnul de comunicații al STS, alături de instituții de cultură și obiective turistice, vor fi iluminate în culoarea roșie, simbol al Serviciului de urgență 112.

Ajuns la a 5-a ediție, evenimentul a devenit deja o tradiție, fiind organizat an de an, cu o participare tot mai numeroasă din partea instituțiilor și organizațiilor care s-au alăturat acestui demers și au contribuit constant la transmiterea mesajului de responsabilitate civică privind utilizarea numărului unic de urgență 112.

Cetățenii României au demonstrat, în anul 2025, cel mai ridicat nivel de responsabilitate în apelarea numărului unic 112 de la înființarea acestuia, contribuind semnificativ la buna funcționare a serviciului de urgență și la salvarea de vieți prin alertarea rapidă și eficientă a echipajelor specializate.

Serviciul de Telecomunicații Speciale mulțumește tuturor instituțiilor și partenerilor din București și din țară care, an de an, se implică în acest demers și susțin promovarea utilizării responsabile a numărului de urgență 112.

CLĂDIRILE INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI PRIVATE CARE VOR FI ILUMINATE

BUCUREȘTI

Palatul Cotroceni Palatul Parlamentului Primăria Capitalei Ministerul Afacerilor Interne Arcul de Triumf Cercul Militar Național Brigada 30 Gardă „Mihai Viteazul” Palatul Regal Palatul CEC Teatrul Odeon Opera Națională Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” Spitalul Clinic Colțea Centrul Comercial COCOR – difuzare spot campanie 112 Clădirile Globalworth Ana Tower Hotel JW Marriot Hotel Sheraton Turnul de Telecomunicații al Serviciului de Telecomunicații Speciale

ALBA

Consiliul Județean Alba Palatul Justiției din Alba Iulia Palatul Principilor Transilvaniei Zidurile Cetății Alba Carolina Monumentul Unirii Clădirea Rectoratului, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba Spitalul „Dr. Holhoș” din Alba Iulia

ARAD

Primăria municipiului Arad Pasarela pietonală peste râul Mureș din municipiul Arad Podul Hobanat ARED Active Park

ARGEȘ

Primăria municipiului Pitești – proiecție video Primăria municipiului Câmpulung

BOTOȘANI

Primăria municipiului Botoșani Palatul Administrativ

BRAȘOV

Primăria municipiului Brașov Literele „BRAȘOV” de pe Tâmpa

BUZĂU

Centrul Muzeal I.C. Brătianu Buzău

CARAȘ-SEVERIN

Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, Reșița

CLUJ

Consiliul Județean Cluj Primăria Dej Primăria Florești Direcția Județeană de Telecomunicații Speciale Cluj Inspectoratul de Poliție Județean Cluj Biblioteca Central Universitară Cluj-Napoca TVR Cluj Cluj Arena Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj Napoca Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca Optimus City, Cluj-Napoca West City Hotel, Cluj-Napoca Casa de cultură a studenților Podul „N” Podul „Oașului-Răsăritului” din Cluj-Napoca Diviza 4 Infanterie „Gemina” din Cluj-Napoca

CONSTANȚA

Consiliul Județean Constanța Academia Navală „Mircea cel Bătrân” Constanța Inspectoratul de Poliție din Constanța

DÂMBOVIȚA

Primăria municipiului Târgoviște

DOLJ

Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova Muzeul de Artă din Craiova Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova

GALAȚI

Consiliul Județean Galați

GORJ

Primăria municipiului Târgu Jiu Facultatea de Inginerie, Universitatea Constantin Brâncuși Rectoratul Universității Constantin Brâncuși Clădirea Teatrului Dramatic „Elvira Godeanu” – proiecție film 112

HARGHITA

Inspectoratul de Situații de Urgență „Oltul” al județului Harghita Primăria municipiului Odorheiu-Secuiesc Casa de Cultură a Sindicatelor din Miercurea Ciuc Colegiul Național „Márton Áron” din Miercurea Ciuc Liceul Teoretic „Salamon Ernő” din Gheorgheni

HUNEDOARA

Cetatea Devei Primăria Deva Colegiul Național „Decebal” din Deva Teatrul Municipal Hunedoara Cetatea Orăștiei

IALOMIȚA

Spitalul Județean de Urgență Slobozia

IAȘI

Palatul Culturii din Iași Primăria municipiului Iași Casa de Cultură a Studenților, Iași Hotelul Unirea Iași Teatrul Național „Vasile Alecsandri”, Iași Academia Română – filiala Iași Ateneul Național din Iași Ateneul Național din Iași – Sala „Unirea” Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Iași Spitalul Clinic Militar de Urgență „Dr. Iacob Czihak” Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”, Iași Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad”, Iași Panouri publicitare United România – difuzare spot campanie 112 Brigada 15 Mecanizată Podu Înalt, Iași Direcția Județeană de Telecomunicații Speciale Iași Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” al județului Iași Aeroportul Iași – difuzare spot campanie 112 Direcția Județeană de Mediu Iași Panouri publicitare Euromedia Romania – difuzare spot campanie 112 Palas Mall – difuzare spot campanie 112

MARAMUREȘ

Primăria municipiului Baia Mare Clădirea monument „Turnul Ștefan” Podul pietonal din Baia Mare

MEHEDINȚI

Palatul Culturii Teodor Costescu, din Drobeta-Turnu Severin, cu sprijinul Primăriei Municipiului Drobeta-Turnu Severin Sediul Direcției Județene de Telecomunicații Speciale, cu sprijinul Primăriei Municipiului Drobeta-Turnu Severin

MUREȘ

Primăria municipiului Târgu-Mureș Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” Târgu Mureș Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Horea” al Județului Mureș

NEAMȚ

Primăria municipiului Piatra Neamț Primăria municipiului Roman Primăria orașului Târgu Neamț Palatul Administrativ al județului Neamț Teatrul Tineretului Piatra Neamț Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Petrodava” al județului Neamț Inspectoratul de Poliție Județean Neamț Inspectoratul Județean de Jandarmi Neamț Centrul Militar Județean Neamț Direcția Județeană de Telecomunicații Speciale Neamț

OLT

Consiliul Județean Olt Prefectura județului Olt Primăria municipiului Slatina Primăria municipiului Caracal Teatrul Național Caracal Biblioteca Națională „Virgil Carianopol” Caracal

PRAHOVA

Palatul Administrativ din Ploiești Palatul Culturii din Ploiești

SĂLAJ

Consiliul Județean Sălaj

SIBIU

Primăria municipiului Sibiu Direcția Județeană de Telecomunicații Speciale Sibiu

SUCEAVA

Primăria municipiului Suceava Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

TELEORMAN

Primăria municipiului Roșiori de Vede Primăria orașului Videle Monumentul Eroilor din Videle Centrul Multifuncțional pentru Tineri din Alexandria Casa de cultură Roșiori de Vede

TIMIȘ

Palatul administrativ din Timișoara

TULCEA

Monumentul de mozaic Piață Civică, Tulcea Monumentul Independenței din Tulcea

VÂLCEA

Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea Locație Bulevardul Mihai Eminescu – difuzare spot campanie 112 Ecrane pasaj pietonal Calea lui Traian – difuzare spot campanie 112