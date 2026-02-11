Acasă Anchete Interne Campanie națională de apelare responsabilă. România, iluminată în roșu de Ziua Europeană...

Campanie națională de apelare responsabilă. România, iluminată în roșu de Ziua Europeană a Numărului unic de urgență 112

De
A.R.
-
112

 177658 – 11022026 – Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), alături de instituții publice și private din întreaga țară, marchează și în acest an Ziua Europeană a Numărului Unic de Urgență 112 și aniversarea a 22 de ani de la operaționalizarea Sistemului de urgență 112 în România, prin iluminarea în roșu a unor clădiri emblematice din București și din alte orașe ale țării.

În seara de 11 februarie 2026, peste 140 de clădiri ale administrației publice centrale și locale, inclusiv turnul de comunicații al STS, alături de instituții de cultură și obiective turistice, vor fi iluminate în culoarea roșie, simbol al Serviciului de urgență 112.

Ajuns la a 5-a ediție, evenimentul a devenit deja o tradiție, fiind organizat an de an, cu o participare tot mai numeroasă din partea instituțiilor și organizațiilor care s-au alăturat acestui demers și au contribuit constant la transmiterea mesajului de responsabilitate civică privind utilizarea numărului unic de urgență 112.

Cetățenii României au demonstrat, în anul 2025, cel mai ridicat nivel de responsabilitate în apelarea numărului unic 112 de la înființarea acestuia, contribuind semnificativ la buna funcționare a serviciului de urgență și la salvarea de vieți prin alertarea rapidă și eficientă a echipajelor specializate.

Serviciul de Telecomunicații Speciale mulțumește tuturor instituțiilor și partenerilor din București și din țară care, an de an, se implică în acest demers și susțin promovarea utilizării responsabile a numărului de urgență 112.

 

 

CLĂDIRILE INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI PRIVATE CARE VOR FI ILUMINATE

 

BUCUREȘTI

  1. Palatul Cotroceni
  2. Palatul Parlamentului
  3. Primăria Capitalei
  4. Ministerul Afacerilor Interne
  5. Arcul de Triumf
  6. Cercul Militar Național
  7. Brigada 30 Gardă „Mihai Viteazul”
  8. Palatul Regal
  9. Palatul CEC
  10. Teatrul Odeon
  11. Opera Națională
  12. Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”
  13. Spitalul Clinic Colțea
  14. Centrul Comercial COCOR – difuzare spot campanie 112
  15. Clădirile Globalworth
  16. Ana Tower
  17. Hotel JW Marriot
  18. Hotel Sheraton
  19. Turnul de Telecomunicații al Serviciului de Telecomunicații Speciale

ALBA

  1. Consiliul Județean Alba
  2. Palatul Justiției din Alba Iulia
  3. Palatul Principilor Transilvaniei
  4. Zidurile Cetății Alba Carolina
  5. Monumentul Unirii
  6. Clădirea Rectoratului, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia
  7. Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba
  8. Spitalul „Dr. Holhoș” din Alba Iulia

ARAD

  1. Primăria municipiului Arad
  2. Pasarela pietonală peste râul Mureș din municipiul Arad
  3. Podul Hobanat
  4. ARED Active Park

ARGEȘ

  1. Primăria municipiului Pitești – proiecție video
  2. Primăria municipiului Câmpulung

BOTOȘANI

  1. Primăria municipiului Botoșani
  2. Palatul Administrativ

BRAȘOV

  1. Primăria municipiului Brașov
  2. Literele „BRAȘOV” de pe Tâmpa

BUZĂU

  1. Centrul Muzeal I.C. Brătianu Buzău

CARAȘ-SEVERIN

  1. Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, Reșița

CLUJ

  1. Consiliul Județean Cluj
  2. Primăria Dej
  3. Primăria Florești
  4. Direcția Județeană de Telecomunicații Speciale Cluj
  5. Inspectoratul de Poliție Județean Cluj
  6. Biblioteca Central Universitară Cluj-Napoca
  7. TVR Cluj
  8. Cluj Arena
  9. Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca
  10. Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj Napoca
  11. Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
  12. Optimus City, Cluj-Napoca
  13. West City Hotel, Cluj-Napoca
  14. Casa de cultură a studenților
  15. Podul „N”
  16. Podul „Oașului-Răsăritului” din Cluj-Napoca
  17. Diviza 4 Infanterie „Gemina” din Cluj-Napoca

CONSTANȚA

  1. Consiliul Județean Constanța
  2. Academia Navală „Mircea cel Bătrân” Constanța
  3. Inspectoratul de Poliție din Constanța

DÂMBOVIȚA

  1. Primăria municipiului Târgoviște

DOLJ

  1. Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova
  2. Muzeul de Artă din Craiova
  3. Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova

GALAȚI

  1. Consiliul Județean Galați

GORJ

  1. Primăria municipiului Târgu Jiu
  2. Facultatea de Inginerie, Universitatea Constantin Brâncuși
  3. Rectoratul Universității Constantin Brâncuși
  4. Clădirea Teatrului Dramatic „Elvira Godeanu” – proiecție film 112

HARGHITA

  1. Inspectoratul de Situații de Urgență „Oltul” al județului Harghita
  2. Primăria municipiului Odorheiu-Secuiesc
  3. Casa de Cultură a Sindicatelor din Miercurea Ciuc
  4. Colegiul Național „Márton Áron” din Miercurea Ciuc
  5. Liceul Teoretic „Salamon Ernő” din Gheorgheni

HUNEDOARA

  1. Cetatea Devei
  2. Primăria Deva
  3. Colegiul Național „Decebal” din Deva
  4. Teatrul Municipal Hunedoara
  5. Cetatea Orăștiei

IALOMIȚA

  1. Spitalul Județean de Urgență Slobozia

IAȘI

  1. Palatul Culturii din Iași
  2. Primăria municipiului Iași
  3. Casa de Cultură a Studenților, Iași
  4. Hotelul Unirea Iași
  5. Teatrul Național „Vasile Alecsandri”, Iași
  6. Academia Română – filiala Iași
  7. Ateneul Național din Iași
  8. Ateneul Național din Iași – Sala „Unirea”
  9. Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Iași
  10. Spitalul Clinic Militar de Urgență „Dr. Iacob Czihak”
  11. Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”, Iași
  12. Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad”, Iași
  13. Panouri publicitare United România – difuzare spot campanie 112
  14. Brigada 15 Mecanizată Podu Înalt, Iași
  15. Direcția Județeană de Telecomunicații Speciale Iași
  16. Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” al județului Iași
  17. Aeroportul Iași – difuzare spot campanie 112
  18. Direcția Județeană de Mediu Iași
  19. Panouri publicitare Euromedia Romania – difuzare spot campanie 112
  20. Palas Mall – difuzare spot campanie 112

MARAMUREȘ

  1. Primăria municipiului Baia Mare
  2. Clădirea monument „Turnul Ștefan”
  3. Podul pietonal din Baia Mare

MEHEDINȚI

  1. Palatul Culturii Teodor Costescu, din Drobeta-Turnu Severin, cu sprijinul Primăriei Municipiului Drobeta-Turnu Severin
  2. Sediul Direcției Județene de Telecomunicații Speciale, cu sprijinul Primăriei Municipiului Drobeta-Turnu Severin

MUREȘ

  1. Primăria municipiului Târgu-Mureș
  2. Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” Târgu Mureș
  3. Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Horea” al Județului Mureș

NEAMȚ

  1. Primăria municipiului Piatra Neamț
  2. Primăria municipiului Roman
  3. Primăria orașului Târgu Neamț
  4. Palatul Administrativ al județului Neamț
  5. Teatrul Tineretului Piatra Neamț
  6. Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Petrodava” al județului Neamț
  7. Inspectoratul de Poliție Județean Neamț
  8. Inspectoratul Județean de Jandarmi Neamț
  9. Centrul Militar Județean Neamț
  10. Direcția Județeană de Telecomunicații Speciale Neamț

OLT

  1. Consiliul Județean Olt
  2. Prefectura județului Olt
  3. Primăria municipiului Slatina
  4. Primăria municipiului Caracal
  5. Teatrul Național Caracal
  6. Biblioteca Națională „Virgil Carianopol” Caracal

PRAHOVA

  1. Palatul Administrativ din Ploiești
  2. Palatul Culturii din Ploiești

SĂLAJ

  1. Consiliul Județean Sălaj

SIBIU

  1. Primăria municipiului Sibiu
  2. Direcția Județeană de Telecomunicații Speciale Sibiu

SUCEAVA

  1. Primăria municipiului Suceava
  2. Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

TELEORMAN

  1. Primăria municipiului Roșiori de Vede
  2. Primăria orașului Videle
  3. Monumentul Eroilor din Videle
  4. Centrul Multifuncțional pentru Tineri din Alexandria
  5. Casa de cultură Roșiori de Vede

TIMIȘ

  1. Palatul administrativ din Timișoara

TULCEA

  1. Monumentul de mozaic Piață Civică, Tulcea
  2. Monumentul Independenței din Tulcea

VÂLCEA

  1. Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea
  2. Locație Bulevardul Mihai Eminescu – difuzare spot campanie 112
  3. Ecrane pasaj pietonal Calea lui Traian – difuzare spot campanie 112

 

 

