Casa de Sănătate descoperă, din nou, servicii medicale fictive

177742 – 20022026 – Pentru depistarea cazurilor de deturnare a fondurilor publice CNAS a continuat demersurile de analiză și control a activității furnizorilor de servicii medicale publici și privați, după ce, în octombrie 2025, instituția a activat standardul „ZERO toleranță la FRAUDĂ!”.

Conf. univ. dr. Horațiu Moldovan, președintele CNAS, a precizat că este monitorizat modul în care furnizorii de servicii medicale (publici și privați) respectă legea și aplică regulile în relația cu pacienții și casele de asigurări de sănătate, pentru descurajarea decontărilor fictive.

Am avut loc controale, iar în județele unde au fost constatate nereguli (Caraș-Severin, Constanța, Dolj, Ialomița și Prahova) au fost sesizate organele de urmărire penală în funcție de caz.

Dr. Horațiu Moldovan a anunțat și o propunere înaintată de CNAS către Ministerul Sănătății referitoare la reorganizarea structurilor CNAS și CAS de monitorizare, control și antifraudă la nivel regional.

Anul trecut, CNAS a derulat controale în 610 unități sanitare, iar sumele recuperate ca urmare a abaterilor constatate sunt de peste 109,6 milioane lei.

Un control recent privind realitatea serviciilor medicale spitalicești raportate, desfășurat de CAS Dolj la un furnizor privat aflat în relație contractuală cu aceasta, s-a constatat că un număr mare de pacienți oncologici care se prezentau în policlinica furnizorului pentru verificarea și înlocuirea sondelor vezicale au fost raportați ca beneficiari ai unor ședințe de Litotriţie extracorporală cu unde de șoc – ESWL.

Prin raportul de control a fost sancționat contractual furnizorul cu suma totală de 3.490 lei, calculată prin aplicarea procentului de 0,5% la suma contractată pentru servicii medicale de tip spitalizare de zi pentru lunile verificate. Pentru verificarea realității decontării acestor servicii, au fost transmise chestionare către pacienți, iar unii dintre aceștia au răspuns că nu au beneficiat de procedurile medicale respective.

Totodată, la CAS Dolj a fost depusă o sesizare privind reținerea cardului de sănătate la nivelul furnizorului, acesta fiind ulterior returnat pacientului împreună cu biletul de externare, potrivit căruia i-au fost efectuate ședințe de litotriţie – ESWL care s-au dovedit fictive.

În urma controlului, CAS Dolj a sesizat Poliția Dolj.

Conform informațiilor comunicate public de organele de poliție, în prezent cercetările vizează patru angajați ai unității medicale în cauză, pentru săvârșirea de fapte care au legătură cu introducerea în sistemul informatic a unor date nereale pentru obținerea de decontări din fonduri publice, prejudiciul estimat de către organele de cercetare penală fiind în sumă de 285.120 lei.