CES pune pe hârtie ceea ce se știe demult

177589 – 04022026 – Consiliul Economic și Social (CES) a lansat, la sediul Guvernului României, studiul „Suprapunerile de atribuții în activitatea autorităților de control și/sau avizare”.

Studiul, realizat la inițiativa CES, analizează cadrul normativ și instituțional privind activitatea autorităților cu atribuții de control și avizare, cu accent pe domeniul protecției consumatorilor, evidențiind modul în care sunt definite și exercitate competențele acestora, precum și impactul eventualelor suprapuneri asupra eficienței administrative, mediului economic și relației dintre stat și cetățeni.

Documentul oferă o analiză juridică și instituțională detaliată, completată de o componentă calitativă privind percepțiile actorilor implicați în activitățile de control, și formulează concluzii și recomandări menite să contribuie la îmbunătățirea coordonării interinstituționale, la creșterea transparenței și la consolidarea principiilor bunei guvernanțe.

Evenimentul de lansare a reunit reprezentanți ai autorităților publice centrale, ai instituțiilor cu atribuții de control și reglementare, parteneri sociali și reprezentanți ai structurilor asociative ale societății civile, experți și reprezentanți ai mediului academic, oferind un cadru de dialog și dezbatere asupra concluziilor studiului și a soluțiilor propuse.