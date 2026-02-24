Ciucu, nemulțumit de lipsa de predictibilitate

177771 – 24022026 – Primarul General al Capitalei, Ciprian Ciucu, continua ieșirile publice în care ne anunță că bugetul instituției pe care o conduce este insuficient, că Primăria București este aproape în incapacitate de plată și că îi lipsesc importante sume de bani pentru a plăti subvențiile la transportul în comun și căldură. De asemenea, în pline discuții despre budget, Ciucu atenționează că trebuie pus în practică, neapărat, deputatului USR de Timiș Cătălin Drulă, care ar transpune referendumul din 2024 cu privire la repartizarea unor sume importante dinspre sectoarele Capitalei către Primăria Generală.

Într-un interviu acordat Știrilor PRO TV, edilul a detaliat cauzele crizei financiare și măsurile pe care le ia în calcul pentru a stabiliza bugetul municipalității.

Cum a fost acumulat deficitul

Potrivit lui Ciucu, problemele au început în decembrie 2023, odată cu o ordonanță emisă de Guvernul Ciolacu, care ar fi redus semnificativ sumele alocate Capitalei. În următorii doi ani, spune Ciucu, efectele s-au amplificat.

„PMB a primit cu 4 miliarde de lei mai puțin, exact sumele care ne lipsesc pentru ca Primăria să fie funcțională, adică să putem plăti inclusiv subvenția la STB și la Termoenergetica. Sectoarele au pierdut 4 miliarde, deci București în total, în ultimii 2 ani, atenție, a pierdut 8 miliarde de lei. Este o sumă fabuloasă”, a declarat Ciprian Ciucu.

El a explicat că situația a fost agravată de un fond de echilibrare introdus ulterior, care a redirecționat bani de la municipii către localități rurale.

Presiune pe bugetul orașului

Primarul susține că, la preluarea mandatului, a găsit în instituțiile subordonate PMB arierate masive și facturi neachitate, care pun presiune suplimentară pe bugetul orașului.

„Am găsit foarte multe arierate, facturi de sute de milioane neplătite. Toate instituțiile vin cu datorii, iar în ritmul acesta vom ajunge în incapacitate de plată”, a declarat Ciucu.

Edilul consideră că bugetul pe 2026 trebuie construit realist, astfel încât să acopere nevoile serviciilor publice esențiale, precum transportul și termoficarea.

PMB primește doar 36% din banii Capitalei

Ciucu a criticat și modul în care sunt împărțite fondurile între Primăria Generală și sectoare. Dacă în trecut PMB primea 70% din bugetul Capitalei, în prezent ar primi doar 36%, în timp ce sectoarele ar încasa 62%, iar 1,5% ar merge către Ilfov.

Primarul general afirmă că această distribuire a fost rezultatul unor decizii politice luate în perioada în care Primăria Generală era condusă de un primar independent, ceea ce ar fi dus la „subfinanțarea cronică” a serviciilor publice.

Referendumul inițiat de Nicușor Dan

Ciprian Ciucu spune că susține referendumul inițiat de Nicușor Dan privind creșterea cotei bugetare pentru PMB, dar subliniază că redistribuirea internă nu rezolvă problema de fond: Capitala, în ansamblu, rămâne subfinanțată.

„Întregul oraș are un deficit major de finanțare. Abia după ce rezolvăm problema structurală putem discuta despre împărțirea corectă a banilor între PMB și sectoare”, a spus primarul.

Măsuri pe termen scurt

Primarul Ciucu a spus din nou că PMB analizează majorarea chiriilor administrate de Administrația Fondului Imobiliar, inclusiv pentru locuințe din zone centrale închiriate la prețuri foarte mici, contractarea unor împrumuturi destinate exclusiv investițiilor și discuții cu Ministerul Finanțelor pentru ajustarea formulei de finanțare

Ciprian Ciucu solicită Guvernului o formulă de finanțare stabilă și predictibilă pentru București, acuzând că, în prezent, alocările bugetare sunt rezultatul unor negocieri politice anuale. Primarul general afirmă că această practică vulnerabilizează funcționarea orașului și creează instabilitate atât pentru PMB, cât și pentru sectoare.

„Nu mai putem continua finanțarea Capitalei ca la bazar, în funcție de negocieri și decizii luate din pix. Este nevoie de o formulă unică, clară și predictibilă, valabilă pentru anii următori”, a declarat Ciucu.

Edilul avertizează că, dacă Bucureștiul va fi din nou dezavantajat în procesul bugetar, va adopta o poziție publică mult mai fermă.

„Până acum am preferat discuțiile instituționale, dar dacă orașul va fi din nou ocolit, voi interveni mult mai vocal în dezbaterea publică”, a spus acesta.

Ciprian Ciucu vs. Hubert Thuma

Întrebat despre solicitarea președintelui Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, de a majora cota județului din impozitul pe venit de la 1,5% la 5%, Ciucu a refuzat să comenteze și declarațiile privind posibila blocare a autorizațiilor de construire.

„Aceste discuții nu trebuie purtate prin presă.(…). Nu cred că este loc de amenințări, ci de argumente și dialog administrativ”, a spus Ciucu.