Comisia Europeană vrea să vadă la fața locului cum stăm cu statul de drept

Comisia Europeană vrea să vadă la fața locului cum stăm cu statul...

177648 – 11022026 – În perioada 10-12 februarie 2026, reprezentanții Comisiei Europene și reprezentanții autorităților din România au o serie de întâlniri cu ocazia vizitei de țară în contextual exercițiului anual în materie de stat de drept.

Întâlnirile au început la Ministerul Justiției, în calitate de instituție coordonatoare al acestui exercițiu la nivel national, cu ministrul Radu Marinescu. Discuțiile au vizat vizează progresele înregistrate de România în ceea ce privește sistemul judiciar și lupta împotriva corupției. Ministrul Marinescu a prezentat principalele evoluții înregistrate în cursul anului 2025 și a răspuns întrebărilor Comisiei.

Vizitele de țară ale Comisiei Europene evaluează situația în teren și reprezintă o componentă în procesul de elaborare a Raportului anual privind Statul de Drept.

Delegația Comisiei Europene, condusă de Julien Mousnier, director în cadrul Direcției Generale Justiție – Direcția privind statul de drept, drepturi fundamentale și democrație, a apreciat deschiderea către dialog și implicarea directă a Ministerului Justiției în exercițiul anual privind Statul de Drept.