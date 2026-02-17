Comisia pentru apărare a analizat, împreună cu ministrul apărării, direcțiile de acțiune ale MApN și oportunitățile oferite de Programul SAFE

Comisia pentru apărare a analizat, împreună cu ministrul apărării, direcțiile de acțiune...

177710 – 17022026 – Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională s-a reunit în ședință pentru a analiza principalele direcții de acțiune ale Ministerului Apărării Naționale și modul în care România intenționează să valorifice oportunitățile oferite de Programul SAFE, instrument european destinat consolidării capacităților de apărare și sprijinirii industriei de profil. Discuțiile au avut ca obiectiv asigurarea unei informări clare a Comisiei, în vederea exercitării eficiente a rolului de control parlamentar.

În cadrul prezentării, ministrul apărării naționale, alături de reprezentanți din conducerea ministerului, a prezentat prioritățile Ministerului Apărării Naționale pentru perioada următoare, stadiul proiectelor avute în vedere pentru finanțare, precum și perspectivele de implicare a industriei naționale de apărare în programele dezvoltate la nivel european.

Membrii Comisiei au adresat întrebări referitoare la proiectele concrete pregătite, calendarul estimat de implementare, cooperarea cu partenerii europeni și mecanismele de coordonare instituțională necesare pentru valorificarea eficientă a fondurilor disponibile.

Președintele Comisiei a subliniat importanța valorificării acestor oportunități pentru dezvoltarea capacităților de apărare ale României și pentru consolidarea industriei naționale de profil, arătând că:

„Este esențial ca România să utilizeze eficient instrumentele europene disponibile pentru a-și consolida capacitățile de apărare și pentru a sprijini industria națională, iar Parlamentul va urmări cu atenție evoluția acestor proiecte și rezultatele concrete obținute.”

Comisia pentru apărare va continua dialogul instituțional cu Ministerul Apărării Naționale și va monitoriza evoluția proiectelor strategice, în vederea valorificării eficiente a oportunităților existente și a consolidării capacităților de apărare ale României.