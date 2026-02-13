Conferința de securitate de la München (13 – 15 februarie 2026)

177683 – 13022026 – Viceprim-ministrul și ministrul apărării naționale, Radu Miruță, participa, în perioada 13-15 februarie, la Conferința de Securitate de la München (Munich Security Conference – MSC), împreună cu ministrul afacerilor externe, Oana-Silvia Țoiu și directorul general al Directoratului de Securitate Cibernetică, Dan Cîmpean.

Activitățile Conferinței de Securitate de la München sunt ghidate de cinci domenii de program – Apărare, Ordine Globală, Securitate Umană, Sustenabilitate și Tehnologie -, care reflectă complexitatea provocărilor curente de securitate și necesitatea unor răspunsuri coordonate la nivel internațional. Agenda ediției din acest an include teme de actualitate privind securitatea transatlantică, consolidarea cooperării europene în materie de apărare, inovarea și noile tehnologii cu impact asupra domeniului militar, precum și adaptarea instrumentelor de cooperare internațională la noile realități strategice.

În marja conferinței, ministrul apărării naționale va participa la sesiuni plenare și reuniuni tematice dedicate cooperării în cadrul NATO și Uniunii Europene, precum și la întâlniri bilaterale cu omologi și oficiali din state aliate și partenere, pentru discutarea unor subiecte de interes comun privind securitatea regională, consolidarea posturii de descurajare și apărare pe Flancul Estic al NATO, precum și continuarea sprijinului pentru partenerii afectați de consecințele războiului din Ucraina.

Participarea la Conferința de Securitate de la München reflectă angajamentul României de a contribui activ la dialogul internațional privind securitatea și de a promova soluții bazate pe cooperare, respectarea dreptului internațional și întărirea relațiilor transatlantice.