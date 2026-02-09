Cum explică Hubert Thuma ”userizarea” PNL

177630 – 09022026 – Într-un interviu pentru Antena 3 CNN, vicepreședintele PNL Hubert Thuma a amintit despre o situație petrecută în campania electorală pentru prezidențialele din 2024, despre care nu s-a știut în spațiul public până acum.

”În vara anului 2024, înainte de alegerile prezidențiale, domnul președinte de pe atunci, Nicolae Ciucă, ne spusese în două sau trei rânduri că dânsul nu dorește să candideze la Președinția României și ne-a spus că dacă găsim un lider care este dispus să-și asume această candidatură, dânsul face pasul lateral și îl sprijină.

M-am întâlnit atunci cu domnul Ilie Bolojan împreună cu doi colegi liberali, doi colegi liberali importanți, prieteni cu domnia sa și i-am propus domnului Bolojan să candideze la Președinția României. Aveam sondajele și ne arătau că nu avem șanse să câștigăm cu Nicolae Ciucă, un om deosebit, un om extrem de decent, dar care nu trecea acest test greu, nu putea să-l treacă din varii motive. Domnul Bolojan ne-a refuzat”, a declarat Hubert Thuma.

El susține răspunsul lui Ilie Bolojan l-a ”șocat”, nu doar pentru că a refuzat, ci că i-a propus pe Mircea Geoană sau pe Elena Lasconi drept candidați ai PNL.

„Primul șoc a fost chiar atunci, pentru că nu faptul că a refuzat m-a deranjat sau, să zicem, a fost un șoc pentru mine. M-a deranjat că a venit cu două alternative. Ne-a zis să ne gândim dacă nu cumva Mircea Geoană sau Elena Lasconi ar fi candidații buni pe care Partidul Național Liberal să îi susțină.

Pentru mine a fost un șoc, pentru că eu nu am fost în niciun alt partid în afară de Partidul Național Liberal. Nu mi-aș fi putut imagina niciodată să susțin un alt candidat decât un candidat din partea Partidului Național Liberal”, a mai spus Thuma.

Întrebat de ce tocmai aceste două variante, vicepreședintele PNL a răspuns: „Legat de Geoană pot să vă spun doar că acum mi se pare hilar să fiu eu pesedistul din partid, când văd că domnul Bolojan în 2024 a venit cu varianta Geoană, fost președinte al Partidului Social Democrat. Legat de Lasconi, lucrurile sunt un pic mai grave din punctul meu de vedere, pentru că se leagă cu tentativa de userizare pe care o văd eu acum în interiorul partidului”.

Despre ”userizarea” PNL, Thuma a argumentat: ”Îi reproșez lui Ilie Bolojan o anumită încercare de USR-izare a partidului și acest lucru e evident. Uitați-vă la funcțiile ministeriale. În afară de un ministru liberal, ceilalți trei nu fac parte din PNL. Uitați-vă la cabinetul lui din Piața Victoriei, sunt mai mulți cei de la USR și REPER la cabinetului premierului decât de la PNL, deci este o USR-izare a partidului”.

În ceea ce privește candidatura din 2025 pentru președinția României, vicepreședintele PNL crede că a fost o trădare: „Crin Antonescu a fost trădat. Este evident și am să vă dau și două aspecte din campania domnului Crin Antonescu. În primul rând, aduceți-vă aminte. Crin Antonescu era candidatul Partidului Național Liberal, era candidatul Alianței. Cu toate acestea, în spațiul public era întreținută ideea că nu va candida Crin Antonescu la Președinția României”. Thuma reamintește că în spațiul public era întreținută ideea candudaturii lui Ilie Bolojan, iar acesta niciodată nu a dezmințit acest lucru.

Un alt argument legat de trădarea lui Crin Antonescu a fost că niciunul dintre apropiații lui Ilie Bolojan nu a făcut campanie pentru Crin Antonescu.

Un alt subiect discutat în interviu a fost cel referitor la schimbarea celor 10 lideri de filiale care au avut cele mai slabe rezultate electorale.

Thuma a dat exemplul filialei Galați, unde președintele care a condus organizația la alegerile de anul trecut a fost schimbat chiar în luna decembrie. De asemenea, la Sectorul 2, președintele de organizație a respectat decizia partidului de a susține la alegerile locale un candidat comun, care nu era un membru PNL, dar care a câștigat. Prin urmare, nu i se poate imputa rezultatul.

În ceea ce privește promovarea unor figuri noi în partid, Hubert Thuma s-a referit la aducerea ministrului Dragoș Pâslaru de la REPER în fruntea unei organizații PNL. Acesta nu poate fi promovat într-o asemenea funcție, principalul argument ținând de faptul că în alegeri, la Iași, a obținut 2%.

Drept urmare, vicepreședintele PNL consideră că electoratul trebuie recâștigat cu oameni din interiorul partidului.

”PNL ar trebui să aibă un mesaj pentru oamenii de afaceri mici și mijlocii, pentru mediul de afaceri, pentru oamenii mari de afaceri. Noi nu mai avem, la ora actuală, niciun mesaj către nicio categorie din această țară”, a subliniat Thuma.

Reamintim că în martie 2025, Elena Lasconi îi cerea lui Ilie Bolojan să își assume candidature pentru președinția României, spunându-le lui Crin Antonescu și Marcel Ciolacu, să facă un pas în spate:

„Domnule Antonescu, încă nu e prea târziu, mai puteți da dovadă de altruism, să vă gândiți la binele românilor, și nu al dumneavoastră, și să faceți pasul în spate! Domnule Ciolacu, încă nu e prea târziu, vă puteți poziționa de partea României și a românilor și să decideți susținerea domnului Bolojan în cursa pentru Cotroceni”, le transmitea Lasconi celor doi.