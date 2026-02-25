Dacă n-ar fi fost cheltuielile cu certificatele verzi, CE Oltenia ar fi fost ”pe plus”

Dacă n-ar fi fost cheltuielile cu certificatele verzi, CE Oltenia ar fi...

177785 – 25022026 – În contextul rezultatelor financiare înregistrate de Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. în 2025, Guvernul a adoptat la 24 februarie 2026, un Memorandum prin care societatea va fi exceptată de la aplicarea prevederilor privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, pe anul 2026.

În 2025, CE Oltenia a încheiat anul cu o pierdere contabilă de peste 1 miliard de lei, în condițiile în care cheltuielile cu certificatele de CO₂ au depășit 2 miliarde de lei (45% din cheltuielile totale ale societății) și în contextul în care diferența de grant în sumă de 425,8 mil lei, prevăzută în Decizia Comisiei Europene privind ajutorul de stat, nu a fost acordată de statul român.

Pierderea se datorează exclusiv cheltuielilor cu certificatele de CO₂, dar rezultatul operațional este pozitiv (profit net operațional) estimat de circa 697 milioane lei.

Urmare a discuțiilor din 19 februarie 2026 de la sediul Guvernului, CE Oltenia a transmis Ministerului Energiei măsurile de eficientizare, optimizare și reorganizare care vor fi adoptate în 2026 pentru redresarea companiei.

Totalul economiilor în anul 2026 la nivelul societății, în urma aplicării măsurilor de eficientizare, reorganizare și disponibilizare vor fi de circa 440 de milioane de lei.