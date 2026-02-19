Dacă nu erau ei …

177725 – 19022026 – Deputatul social-democrat Alin Chirilă a anunțat că, datorită intervenției miniștrilor PSD, plafonarea prețurilor la gaze naturale și la alimentele de bază va continua pentru încă un an. Această decizie este crucială pentru protejarea cetățenilor în contextul economic actual.

„Așa cum ne-am angajat în fața românilor, facem tot ce este necesar pentru a le proteja puterea de cumpărare. Ministrul PSD al Agriculturii a promovat proiectul pentru limitarea automată a adaosurilor comerciale la alimentele esențiale, ori de câte ori inflația depășește pragul de 5%. În același timp, ministrul Energiei a elaborat o nouă schemă de plafonare, cu prețuri administrate la gazele destinate populației, valabilă până la 1 aprilie 2027”, a declarat Alin Chirilă.

Parlamentarul a subliniat că PSD a susținut constant necesitatea protejării populației și a economiei în fața speculei și a exceselor pieței. Mecanismele de plafonare impuse până acum pentru electricitate, gaze și alimente și-au dovedit deja eficiența, oferind stabilitate gospodăriilor din România.