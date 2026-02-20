Declarațiile de presă susținute de Președintele României, Nicușor Dan, după participarea la reuniunea inaugurală a Consiliului Păcii (Board of Peace)

177745 – 20022026 – Președintele României, Nicușor Dan, a susținut la Ambasada României în Statele Unite ale Americii din Washington, D.C., declarații de presă după participarea la reuniunea inaugurală a Consiliului Păcii (Board of Peace).

Vă prezentăm în continuare transcrierea declarațiilor de presă:

Bună seara! Board of Peace – o ședință importantă cred, prima a acestei noi organizații la care România este observator, nu membru. Este o inițiativă a Statelor Unite și a Președintelui Trump, pentru pace în Gaza.

De ce e important ca România să fie parte, ca observator, la această inițiativă – pentru că trăim într-un context de securitate în care e important să fii prezent, pentru ca tu însuți să ai securitate, și pentru că Statele Unite sunt Partenerul Strategic al României, și pentru că România are o tradiție de a colabora, de a fi prezentă în Orientul Mijlociu, și este o inițiativă cât se poate de concretă, realizabilă, a restabili pacea în regiune.

Pe scurt, asta a fost. Așa cum am spus în discursul pe care l-am avut, România a ajutat deja în plan umanitar și s-a angajat să o facă mai mult. Așa cum am spus, noi deja, împreună cu Uniunea Europeană, cu Israel și cu Organizația Internațională a Sănătății, am scos copii din Gaza, bolnavi sau răniți, pe care i-am tratat fie în spitale din România, fie au fost transferați mai departe în spitale europene. Ne-am angajat să facem asta în continuare.

Ne-am angajat să ajutăm pentru restabilirea sistemului de urgență – ambulanțe, pompieri, toate astea – și cu donații de anumite materiale.

Deja dăm burse școlare pentru studenți palestinieni, ne-am angajat să continuăm să facem asta, și, în măsura posibilului, să contribuim la reparații de școli.

Şi am făcut asta de-a lungul timpului în alte zone din lume, pentru situații post-conflict cum suntem în Gaza, să ajutăm la formația unor instituții – poliția locală de acolo, justiție, administrație publică – avem o experiență și putem să contribuim cu asta.

Iar ca rezultat general al întâlnirii, mi se pare remarcabil că multe state, într-o situație financiară mai bună decât România, s-au oferit să contribuie, deci suntem în situația unei diplomații economice, în care state contribuie pentru stabilizarea unei părți de lume destul de apropiată geografic de România, și asta nu poate decât să ne bucure.

Jurnalist: La finalul participării la Consiliul pentru Pace, ați avut o întâlnire în format pull-aside, cum spunem noi în jargon jurnalistic, cu Secretarul de Stat Marco Rubio. Dacă ne puteți spune ce ați discutat și ce urmează pentru parteneriatul cu SUA?

Președintele Nicușor Dan: În tipul acesta de reuniuni, sunt mai mult chestiuni de politețe între diverșii participanți. Am discutat 1-2 minute cu multă lume de aici, din multe zone ale lumii, dar, în ceea ce privește relația cu Statele Unite, este o relație diplomatică, care se face prin Ministerul de Externe, prin consilieri, prin vizite ale miniștrilor aici, prin Ambasada României din Statele Unite, deci este un dosar care crește și care are multe paliere.

Jurnalist: De asemenea, dacă îmi permiteți, în semn de solidaritate cu colegii jurnaliști care, din cauza condițiilor meteo încă nu au ajuns: înainte de a pleca la Washington, v-ați văzut cu liderii Coaliției. După aceea, CCR s-a pronunțat în favoarea reformei pensiilor magistraților şi există discuții în spațiul public cu privire la faptul că domnul judecător Busuioc s-a răzgândit în privința votului său după ce ați avut discuții cu PSD. Așa este?

Președintele Nicușor Dan: Judecătorii au fost numiți acolo, știți şi dumneavoastră, de Cameră, Senat, de Președinte, și, mai departe, mai puțin niște chestiuni absolut informale, nu cred că putem vorbi de influențe la nivelul judecătorilor Curții. Pe de altă parte, judecătorii Curții trăiesc în mijlocul societății și cred că, în chestiuni în care interpretarea poate să fie într-o parte sau alta, trebuie să te uiți și la societate ce dorește.

Jurnalist: Ați lipsit de la Forumul de la Davos și de la München. Despre absența de la Davos, ați motivat că nu ne ducem acolo să ne vadă lumea dacă nu avem o strategie. De ce ați ales să veniți aici și ce am realizat din această participare?

Președintele Nicușor Dan: Da. Faptul că n-am mers anul ăsta nici la Davos, nici la München nu înseamnă că nu ne vom duce peste un an sau peste doi, când o să avem fie niște discuții, fie niște proiecte, fie niște mesaje de transmis. De ce am venit aici? Am venit pentru că este, cum am spus mai devreme, o inițiativă a Partenerului nostru Strategic și este o chestiune de securitate, în condițiile în care, în lumea actuală, toate lucrurile sunt legate între ele. Participăm la Coaliția de Voință, de exemplu, pentru că ne interesează securitatea Europei și e important să fim acolo unde se iau decizii.

Jurnalist: În urma acestei decizii a dumneavoastră de a veni aici, în Statele Unite ale Americii, în spațiul public foarte mulți oameni v-au criticat, au spus că nu trebuia să faceți această mișcare. De ce ați venit, până la urmă, și cum le răspundeți?

Președintele Nicușor Dan: V-am explicat de ce am venit. Pentru politica noastră externă, e important să fim parteneri în diferite formate și mai ales, dacă vorbim strict de securitate, să consolidăm, să aprofundăm parteneriatul cu Statele Unite – ăsta e motivul pentru care am venit. Bineînțeles, în subtext se pune întrebarea pe care am auzit-o încă din campania electorală „Cum alegem între Statele Unite și Uniunea Europeană?”. Și răspunsul meu încă din campania electorală a fost: nu alegem între Statele Unite și Uniunea Europeană. Avem și într-o parte, și în alta, încercăm să fim parteneri corecți în toate parteneriatele pe care le avem, iar aici Comisia Europeană însăși a fost reprezentată.

Jurnalist: Și, dacă îmi permiteți, o singură precizare: astăzi, președintele Trump v-a greșit titulatura, v-a spus „premierul României, Nicușor Dan”… Cum comentați?

Președintele Nicușor Dan: Nu e timpul trecut. Se mai întâmplă, da.

Jurnalist: Voiam să vă întreb: în februarie 2025, J.D. Vance a criticat România. De această dată, la întâlnirea de astăzi, Donald Trump a fost mult mai prietenos și i-a numit pe români „fantastici, minunați”. Cum credeți, de ce s-a schimbat această atitudine din partea Americii vizavi de România? Ce a dus la această schimbare?

Președintele Nicușor Dan: Toate eforturile, pe toate palierele, pe care le-am făcut în această relație, cum am spus mai devreme: ambasada, miniștrii, discuțiile tehnice care au loc, colaborările chiar anterioare pe diferite paliere. Toate lucrurile astea completează un tablou al unei relații care este extrem de matură, cu interese reciproce, bineînțeles, între România și Statele Unite.

Jurnalist: În primul rând, cu ce alți lideri din administrația americană v-ați întâlnit astăzi și cu cine ați convenit eventual întâlniri bilaterale, pe lângă Donald Trump? Și 2 – dacă chestiunea vizelor a fost în vreun fel sau ar putea fi într-un fel abordată.

Președintele Nicușor Dan: Nu, așa cum am răspuns, am vorbit un minut cu domnul Witkoff, am vorbit cu domnul Kushner, am vorbit cu Marco Rubio, am vorbit cu multă lume, că în jurul acestui eveniment au fost momente în care ăsta a fost setting-ul. Dar chestiunile serioase se fac la nivel diplomatic, deci asta a fost numai o chestiune de politețe.

Jurnalist: Am înțeles. Există posibile discuții mai departe care au fost convenite aici?

Președintele Nicușor Dan: În acest moment, dincolo de personalul ambasadei, pe care îl vedeți, chiar în acest moment sunt cel puțin cinci sau șase oficiali români care discută cu oficiali americani pe diferite paliere, și săptămâna viitoare vor fi alții, şi săptămâna următoare vor fi alții. Deci ăsta este modul în care discutăm lucrurile. Bineînțeles că prezența Președintelui a fost un gest simbolic pentru această relație, dar nu în interacțiunea Președintelui se reglează lucrurile astea tehnice.