Deocamdată, doar discuții

177649 – 11022026 – Stadiul pentru implementarea reformei privind îmbunătățirea guvernanței corporative a întreprinderilor publice, precum și a țintelor și jaloanelor din acest domeniu aferente cererilor de plată 3, 4 și 5 din PNRR au fost analizate în cadrul Comitetului interministerial coordonat de viceprim-ministrul Oana Gheorghiu.

Reprezentanții ministerelor au prezentat informații actualizate cu privire la începerea selecției pentru conducerile întreprinderilor publice aflate în prima etapă de reformă, care include companii din domeniile energie și transport. Ministerele responsabile vor transmite AMEPIP, până la sfârșitul acestei săptămâni, progresele realizate în acest proces sau, după caz, motivele pentru care au existat blocaje.

De asemenea, la ședința de lucru de la Palatul Victoria a fost analizată situația mandatelor interimare la nivelul consiliilor de administrație și conducerilor executive în raport cu opțiunile existente pentru selectarea managementului pe criteriile guvernanței corporative. Având în vedere angajamentul României privind reducerea numărului întreprinderilor publice la care există management provizoriu, inclusiv la nivel local, s-a stabilit ca AMEPIP să continue dialogul cu reprezentanții acestor companii pentru a oferi expertiză pentru demararea procedurilor de selecție în baza legislației privind guvernanța corporativă.

O altă temă aflată pe agendă a fost legată de posibila orientare pentru o serie de întreprinderi analizate, inclusiv restructurare, reorganizare sau alte opțiuni.

La reuniunea de lucru de la Palatul Victoria au participat vicepremierul Oana Gheorghiu, vicepremierul Tánczos Barna, ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian Șerban, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, ministrul Economiei, Irineu Darău, secretarul general al Guvernului, Ștefan-Radu Oprea, reprezentanți ai ministerelor Energiei, Muncii, Agriculturii, Dezvoltării.